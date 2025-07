La provocadora frase de Gallardo que motivó la dura respuesta de Diego Milito: "No tienen los huevos para..."

El que salió a hablar y disparar contra el DT y los dirigentes del Millonario fue Diego Milito , presidente de la Academia. En la previa del partido ante San Martín de San Juan por Copa Argentina, el mandamás dejó en claro su postura sobre lo sucedido con el delantero dejó 28 años y también dejó una curiosa frase sobre el Muñeco: “Con Gallardo hace más de un año que no lo veo ni tengo diálogo. No soy amigo”, expresó el exdelantero.

Y luego se refirió a su relación con Milito y dijo algo totalmente distinto a lo mencionado por el ex Inter de Milán: "Con Milito he jugado al pádel varias veces. Si está enojado, me lo haría saber y no pasó. Hay mucho de enviados a que generen todo esto. Cuando habló de hipocresía, también en el medio se envían muchos mensajes porque no tienen los huevos para decirlo”, lanzó.