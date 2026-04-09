La fuerte decisión que tomaría Úbeda con el equipo de Boca para el clásico ante Independiente

Claudio Úbeda cuidará titulares para la Libertadores y el Superclásico, con varios cambios en el equipo que jugará este sábado en la Bombonera.

El Sifón Úbeda mueve el tablero en Boca. Se viene rotación pensando en la Copa y el Superclásico.

Boca se prepara para recibir a Independiente en la Bombonera con una decisión fuerte de Claudio Úbeda: apostar por la rotación. El entrenador prioriza la seguidilla de partidos que se viene, con la Copa Libertadores y el Superclásico ante River en el horizonte.

El Xeneize, que viene de un buen arranque en el plano internacional, afronta un calendario exigente y por eso el DT analiza cuidar a varios titulares. En ese contexto, el duelo ante el Rojo aparece como una oportunidad para mover el equipo y darle rodaje a otros futbolistas.

Claudio Úbeda mete mano en Boca y prepara un equipo alternativo ante Independiente La contradicción de Úbeda sobre la defensa "alternativa" de Boca La contradicción de Úbeda sobre la defensa "alternativa" de Boca. @lanumero12comar En el arco, Agustín Marchesín ya está en condiciones de reaparecer y pelea el puesto con Leandro Brey. En defensa, habría variantes en los laterales y también en la zaga central, como ocurrió ante Talleres en Córdoba, por lo que se perfila nuevamente una dupla con pasado en Independiente.

El mediocampo también tendría modificaciones importantes. Leandro Paredes no estará por acumulación de amarillas, por lo que Ander Herrera se perfila como su reemplazante. Además, Tomás Belmonte podría ingresar por Milton Delgado, mientras que Santiago Ascacíbar seguiría desde el arranque, ya que fue suplente en Córdoba y no acumula tantos minutos en cancha.

Agustín Marchesín Boca Agustín Marchesín sufrió un desgarro el 22 de marzo frente a Instituto y ayer se entrenó con normalidad en la práctica de Boca en Chile. Prensa Boca En la delantera, la idea sería darle descanso a Miguel Merentiel (terminó con un dolor en el pubis en Chile) y Adam Bareiro, con Ángel Romero y Milton Giménez como alternativas desde el inicio. Incluso, Exequiel Zeballos podría sumar minutos tras su recuperación.