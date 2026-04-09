Cómo está Boca en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029, tras sumar de a tres en Chile

Luego de comenzar con el pie derecho en la Copa Libertadores, Boca sumó tres puntos valiosos de cara a la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Boca sumó de a tres en su visita a Chile y escaló en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Boca Juniors comenzó su participación en la Copa Libertadores 2026 con un triunfo sólido en Chile frente a Universidad Católica, un resultado que marca un arranque auspicioso en el plano internacional. Más allá del impacto inmediato, la victoria también potencia la confianza de un equipo que busca volver a ser protagonista en el continente.

El éxito en territorio trasandino no solo alimenta el sueño de conquistar la ansiada “Gloria Eterna”, sino que además activa otro frente clave en la planificación del club: la carrera por obtener un lugar en el Mundial de Clubes 2029, una meta que ya aparece en el horizonte.

mundial de clubes La FIFA proyecta el Mundial de Clubes 2029 como un ensayo clave rumbo a la Copa del Mundo de selecciones. Shutterstock Cómo está Boca en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029 Tras su ausencia en la última edición del máximo torneo global, Boca sabe que esta Libertadores tiene un valor estratégico. La competencia suma puntos para el ranking que comenzó en 2025 y que será determinante para definir los clasificados al certamen organizado por la FIFA.

El formato de acceso establece dos caminos para los equipos de Conmebol: consagrarse campeón de América o finalizar entre los dos mejores del ranking acumulado entre 2025 y 2028. En ese esquema, cada encuentro tiene un peso específico en la tabla general.

El sistema de puntuación replica el utilizado en el ciclo anterior: se otorgan tres unidades por victoria, una por empate y un adicional por cada instancia superada. Bajo este criterio, Boca ya contaba con tres puntos por su clasificación a la fase de grupos y, tras el triunfo en Chile, elevó su cosecha a seis.