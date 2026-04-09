A qué jugador Leandro Paredes apodó "Pulmoncito" en Boca tras el importante triunfo en Chile

Tras el triunfazo del Xeneize ante la Universidad Católica de Chile, Leandro Paredes le puso un tierno apodo a un futbolista del cuadro de la Ribera.

Luego de la resonante victoria de Boca en Chile por la Copa Libertadores, el equipo no solo celebró dentro del campo de juego, sino que también extendió la euforia más allá del resultado. El triunfo dejó sensaciones muy positivas en el plantel y reforzó la ilusión de cara a lo que viene en el certamen continental.

Uno de los focos estuvo puesto en Leandro Paredes, quien regresó al club con la responsabilidad de liderar el mediocampo y aportar su experiencia internacional. Tras el encuentro en Santiago, el volante campeón del mundo volvió a mostrar su perfil de referente, esta vez con un gesto que no pasó desapercibido.

A través de sus redes sociales, Paredes compartió una imagen del festejo en el vestuario, donde se lo pudo ver a Milton Delgado como uno de los protagonistas de la noche. El juvenil celebró con entusiasmo un triunfo clave que puede marcar un punto de inflexión en su crecimiento dentro del plantel.

Leandro Paredes apodó como “Pulmoncito” a Milton Delgado Pero lo que realmente captó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación. El mediocampista bautizó al joven con el apodo “Pulmoncito”, acompañado de corazones azul y oro, en una muestra de cercanía y complicidad que rápidamente se viralizó entre los hinchas.