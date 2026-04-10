Blondel habló del rumor de que en Boca le filtraban información a su novia, Morena Beltrán: "Me duele eso"

Lucas Blondel se refirió a los rumores de que el cuadro de la Ribera le filtraba información a su pareja y periodista de ESPN, Morena Beltrán.

Lucas Blondel rompió el silencio en la Noche de TyC Sports y repasó en profundidad su último ciclo en Boca, previo a su cesión a Huracán. El lateral se refirió a los ocho meses en los que no tuvo actividad oficial y también enfrentó las acusaciones que lo señalaban por supuestas filtraciones a la prensa, en medio de su relación con la periodista Morena Beltrán.

Blondel habló del rumor de que en Boca le filtraba información a Morena Beltrán Blondel habló del rumor de que en Boca le filtraba información a su novia, Morena Beltrán X @TyC_Sports "Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no es así. Creo que hay pruebas suficientes. Jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas", sentenció.

"El mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan. Sí me duele cuando la hacen cargo a ella, uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan", añadió el futbolista del Globo.

Blondel reveló cómo se vivió puertas adentro En cuanto al clima interno en el cuadro de la Ribera, Lucas Blondel dejó en claro que no existieron conflictos dentro del vestuario y remarcó que contó con el respaldo del plantel en medio de las acusaciones en su contra, desmintiendo cualquier tipo de rispidez con sus compañeros durante ese período: "Sinceramente, estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté algunos referentes y les dije 'la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto, la verdad que no' y me dijeron 'no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos' y quedó ahí", mencionó.