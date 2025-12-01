Los fuertes exabruptos de Leandro Paredes al árbitro Echenique en Boca-Argentinos: "Fernando, sos una..."

En el triunfo ante Argentinos en la Bombonera, Leandro Paredes tuvo dos fuertes cruces con el árbitro, que volvió a quedar en el centro de la escena.

Además de ser clave para Boca por su juego y su pegada, Leandro Paredes volvió a dar la nota por su forma soez de dirigirse a los árbitros.

El triunfo de Boca ante Argentinos dejó algo más que una clasificación: en la Bombonera se vivió un duelo caliente, repleto de protestas y fallos que desataron la bronca. En ese contexto, Leandro Paredes terminó siendo protagonista por sus dos fuertes exabruptos hacia Fernando Echenique, algo que ya había sucedido con Jorge Baliño en el duelo ante Defensa y Justicia.

Echenique llegaba a La Boca señalado por la polémica con Edinson Cavani, cuando lo mandó a leer el reglamento tras anularle un gol ante Barracas. Y ante Argentinos, lejos de pasar desapercibido, tuvo una serie de decisiones que generaron fastidio en ambos equipos y encendieron aún más el clima del partido.

En Boca reclamaron varias jugadas discutidas: una contra clara de Zeballos que cortó por una falta tardía, una infracción a Palacios en el borde del área en la que aplicó una ley de ventaja sin sentido, un trancazo a Paredes en una corrida que terminó en la chance de Giménez, la amarilla a Zeballos cuando el choque había sido de Godoy, e incluso un posible penal de Álvarez al Chango, que punteó la pelota y terminó en el piso.

La primera explosión llegó en el primer tiempo, cuando el árbitro sancionó una falta del capitán sobre Nicolás Oroz. Ahí, Paredes no se guardó nada después de ver la amarilla: "Dejá de pelotudear, estás pelotudeando Fernando. ¿Qué amarilla? ¿Qué amarilla, Fer?", le dice, según la transcripción de Fútbol 1, programa de ESPN. Un reclamo cargado de bronca en un partido ya tenso.