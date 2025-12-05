Sorteo del Mundial 2026: cómo será el procedimiento, a qué hora es y qué canales lo transmiten en vivo

La Selección argentina se prepara para conocer oficialmente su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes se llevará a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington, en una ceremonia que marcará el punto de partida del certamen más grande de la historia.

El evento comenzará a las 14 (hora de Argentina) y al día siguiente, sábado 6 de diciembre, habrá otra transmisión oficial de FIFA para conocer sedes y horarios de cada uno de los 104 partidos de la Copa del Mundo, ya que se esperará al sorteo para designar a qué hora irá cada encuentro, para elegir el más conveniente de acuerdo al huso horario de cada país que dispute ese choque.

La transmisión oficial se podrá seguir por dos canales de TV abierta: la TV Pública y Telefe. Además, también irá en vivo por DSports, el canal de deportes de DirecTV.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y actual campeona del mundo , será una de las 12 cabezas de serie. El objetivo es convertirse en la tercera selección en ganar dos Mundiales consecutivos, algo logrado únicamente por Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

El torneo adoptará un nuevo formato de 48 equipos, divididos en 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Así quedarán conformados los bombos:

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA (4 plazas), Repechaje internacional (2 plazas).

bombos mundial La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026. FIFA

Los tres anfitriones ya tienen grupo asignado: México encabezará el A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Para los bombos restantes, la posición exacta (A2, A3, A4, etc.) se definirá con un patrón preestablecido por la FIFA.

Reglas del sorteo del Mundial y criterios para evitar cruces tempranos

La FIFA confirmó que, salvo en el caso de Europa (que contará con 16 clasificados), no podrá haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo. En el caso de la UEFA, el máximo permitido será de dos equipos por zona.

Además, como novedad, los cuatro seleccionados mejor ubicados en el ranking —Argentina y España, por un lado, Francia e Inglaterra por el otro— serán distribuidos de modo que, si ganan sus grupos, no se crucen antes de las semifinales.

Un día después del sorteo, el sábado 6 de diciembre, se dará a conocer el calendario definitivo del torneo con estadios y horarios asignados.

Un show global con figuras del deporte y la música

La ceremonia será presentada por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand y contará con la presencia de estrellas de los cuatro grandes deportes de Estados Unidos: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

El espectáculo musical incluirá actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los Village People, mientras que la conducción escénica estará a cargo de Heidi Klum, Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.