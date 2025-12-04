Lionel Scaloni tras llegar a Washington para el sorteo del Mundial 2026: "Comparado con el 2022, estoy más..."

Tras aterrizar en la capital de Estados Unidos, Lionel Scaloni brindó sus primeras declaraciones antes del sorteo del Mundial 2026

Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina y campeón del mundo, arribó a Washington el sorteo del Mundial 2026. Foto: captura de TV.

El director técnico de la Selección argentina llegó este jueves a Washington D.C., donde este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026. En sus primeras declaraciones, Lionel Scaloni comentó que "es una alegría enorme poder volver a estar en un sorteo de Mundial" al que llega con "la expectativa máxima”.

Scaloni comentó sus sensaciones respecto de la previa del anterior Mundial, sugiriendo que el clima interno en el plantel es distinto esta vez. “Comparado con el anterior Mundial estoy mucho más tranquilo, la verdad. En el anterior hicimos muchas cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos todas las cuentas. Pero mientras tanto disfrutemos de este momento.

Respecto de las especulaciones de los rivales que podrían tocarle en el camino hacia el título, Scaloni advirtió con realismo: "Viendo lo que pasó el Mundial pasado, todas las cuentas que hicimos no se dieron. Lo más importante es saber que, para intentar hacer algo, tenés que enfrentarte a los mejores y en este Mundial habrán muchos buenos. Va a ser un Mundial muy difícil", dijo.

Argentina llega con una supuesta ventaja por el formato que estableció la FIFA, que evita cruces entre las selecciones mejor ubicadas en el ranking durante las primeras fases. Esto implica que, por ejemplo, un duelo con España recién podría darse en una eventual final, siempre y cuando ambos ganen sus grupos. Para Scaloni, ese beneficio es relativo: “Es que hay muchos, no solo los cuatro primeros. Hay un montón que pueden luchar. A partir de cuartos, siempre habrá rivales fuertes e incluso si alguno le va mal en la fase de grupos te puede tocar antes. Va a estar complicado”.