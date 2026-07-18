La Selección argentina le pondrá voz a un Himno Nacional inédito en la madrugada previa a la final ante España
Los jugadores de la Selección protagonizarán una transmisión especial a horas de la final del Mundial. Avanzan los preparativos para el regreso del plantel.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 tendrá un momento cargado de simbolismo. Por una iniciativa impulsada por Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSports, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, este domingo 19 de julio a las 00 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino interpretada por los jugadores de la Selección argentina durante la Copa del Mundo.
La Selección tendrá una participación especial en la madrugada del domingo
La transmisión reemplazará por única vez a la habitual emisión del Himno que se realiza cada medianoche. La propuesta busca generar un momento de unión entre los argentinos en las primeras horas del día en el que la Selección enfrentará a España por el título mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El Gobierno ya planifica el regreso de la Scaloneta
Mientras tanto, en Argentina ya comenzaron a planificarse los detalles del regreso del plantel una vez finalizado el torneo. Las reuniones fueron encabezadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar el operativo que acompañará la llegada de los campeones del mundo.
Según trascendió, se espera una importante movilización de hinchas en los alrededores de Plaza de Mayo, independientemente del resultado de la final. Además, se analiza la utilización de helicópteros para facilitar el traslado de la delegación, tomando como referencia el operativo implementado tras la consagración en Qatar 2022.
Por otra parte, en Casa Rosada no descartan decretar feriado o asueto para el lunes en caso de que el equipo de Lionel Scaloni consiga la cuarta estrella. Desde el Gobierno indicaron que cualquier decisión será comunicada una vez finalizado el partido. A la expectativa popular también se sumó Aerolíneas Argentinas, que anunció un tercer vuelo especial hacia Nueva York debido a la enorme demanda de hinchas que buscan acompañar a la Albiceleste en una nueva final del mundo.