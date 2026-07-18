La Selección argentina le pondrá voz a un Himno Nacional inédito en la madrugada previa a la final ante España

Los jugadores de la Selección protagonizarán una transmisión especial a horas de la final del Mundial. Avanzan los preparativos para el regreso del plantel.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 tendrá un momento cargado de simbolismo. Por una iniciativa impulsada por Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSports, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, este domingo 19 de julio a las 00 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino interpretada por los jugadores de la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

La Selección tendrá una participación especial en la madrugada del domingo Que la primera emoción del día de la final nos encuentre juntos, alentando a la Selección



Este domingo a las 00:00, en las principales señales de TV del país, sonará el Himno Nacional Argentino en la voz de los jugadores de la Selección



¡Vamos, Argentina! pic.twitter.com/gcV1WPMUOt — telefe (@telefe) July 17, 2026 La transmisión reemplazará por única vez a la habitual emisión del Himno que se realiza cada medianoche. La propuesta busca generar un momento de unión entre los argentinos en las primeras horas del día en el que la Selección enfrentará a España por el título mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El Gobierno ya planifica el regreso de la Scaloneta Mientras tanto, en Argentina ya comenzaron a planificarse los detalles del regreso del plantel una vez finalizado el torneo. Las reuniones fueron encabezadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar el operativo que acompañará la llegada de los campeones del mundo.

El festejo de los hinchas en el Obelisco después del triunfo histórico ante Inglaterra. Juan Mateo Aberastain / MDZ Según trascendió, se espera una importante movilización de hinchas en los alrededores de Plaza de Mayo, independientemente del resultado de la final. Además, se analiza la utilización de helicópteros para facilitar el traslado de la delegación, tomando como referencia el operativo implementado tras la consagración en Qatar 2022.