La divertida anécdota de Scaloni antes de la final: "Chau zapatillas"

Una pregunta sobre las supersticiones derivó en un recuerdo inesperado de su experiencia en el último Mundial.

A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Scaloni dejó una distendida anécdota durante la conferencia de prensa al revelar cuál fue la única cábala que tuvo como entrenador de la Selección argentina y por qué decidió abandonarla tras el debut en Qatar 2022.

Mientras respondía preguntas sobre las populares supersticiones que rodean el ambiente futbolero, el director técnico sorprendió con una historia vinculada a un par de zapatillas que utilizaba junto a su cuerpo técnico. Lejos de mostrarse aferrado a las cábalas, aseguró que esa experiencia fue suficiente para dejar de creer en ellas.

La confesión provocó sonrisas en la sala de prensa y se convirtió en uno de los momentos más relajados de una conferencia marcada por la expectativa de una nueva final mundialista.

La anécdota de Lionel Scaloni "No tengo supersticiones. Tenía en el anterior Mundial, que usábamos las mismas zapatillas, perdimos con Arabia y me las tuve que sacar, porque veníamos no sé con cuántos partidos sin perder y usábamos las mismas zapatillas y perdimos el primer partido, chau zapatillas. A partir de ahí no tengo ninguna cábala", relató Scaloni. La divertida anécdota de Scaloni antes de la final La referencia fue al inesperado tropiezo de Argentina frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022, un partido que puso fin a una extensa racha invicta. Desde entonces, el entrenador decidió dejar atrás cualquier tipo de ritual o superstición y enfocarse únicamente en la preparación deportiva.

Scaloni, enfocado en una nueva final Más allá de la anécdota, el seleccionador dejó en claro que toda la concentración está puesta en el duelo decisivo frente a España. "Tenemos que valorar lo que hace, y la leyenda que es", expresó sobre Lionel Messi, a quien volvió a elogiar por su vigencia y liderazgo a los 39 años.