Polémica en Uruguay: la fuerte acusación contra Marcelo Bielsa a días del Mundial 2026

En la previa al debut mundialista, el hermano de un referente de la Selección de Uruguay lanzó un lapidario posteo contra Marcelo Bielsa. ¿Qué pasó?

El clima en la Selección de Uruguay viene áspero hace rato. La relación entre Marcelo Bielsa y el plantel charrúa está desgastada y eso volvió a quedar en evidencia en la previa del Mundial 2026, producto de un nuevo -y polémico- episodio que tuvo al Loco como protagonista.

Este lunes, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) sacó un comunicado oficial informando que Ronald Araújo, uno de los máximos referentes de la Celeste, sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento. A raíz de eso, el zaguero del Barcelona fue autorizado a viajar a España por un día para realizar un tratamiento express con el objetivo de no perderse la Copa del Mundo.

El lapidario posteo del hermano de Araújo contra Bielsa En medio de esta situación, Mikael Araújo, hermano de Ronald, disparó munición gruesa: acusó a Bielsa y a su cuerpo técnico de exigir por demás al defensor de 27 años, a sabiendas de que arrastraba una molestia. "¡Gracias por lesionar jugador a días del Mundial!", escribió en una historia de Instagram, en tono irónico y junto a una imagen del anuncio de la AUF. Horas más tarde, el posteo fue eliminado.

El posteo del hermano de Ronald Araújo contra Marcelo Bielsa. El posteo del hermano de Ronald Araújo contra Marcelo Bielsa. Qué dijo el defensor sobre su lesión y el accionar de su hermano En su regreso a la concentración de Uruguay en Montevideo, Araújo se refirió al tema en cuestión y se desligó de las opiniones de su hermano. "Me enteré cuando llegué a España. Es un error de él, la verdad que es un error", lamentó. Y luego enfatizó: "Lo hablé con él y lo voy a hablar ahora cuando llegue a casa. Son cosas que no deben pasar", cerró el futbolista.

En paralelo, el capitán del Barsa dio detalles de la molestia que sufrió y puso en duda su presencia en el debut mundialista ante Arabia Saudita del lunes 15 de junio. “Tengo una pequeña lesión en el gemelo y fue en un entrenamiento. No creo que haya sido por la exigencia de las prácticas porque lo tenemos muy controlado, pero se me vinieron todos los fantasmas del Mundial pasado a la cabeza. No sabría decir si estoy para el primer partido. No lo puedo asegurar. Pero voy a dar todo de mí para jugar este Mundial”, sentenció.