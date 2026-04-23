La insólita respuesta de Álvaro Arbeloa tras un like de Mbappé a Mourinho: "Que le dé like a Julia Roberts..."
Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, le quitó importancia al “me gusta” del delantero y dejó una frase que se volvió viral.
En Real Madrid, un simple “like” de Kylian Mbappé alcanzó para generar ruido. El delantero reaccionó a una publicación vinculada a José Mourinho y disparó especulaciones sobre un posible regreso del DT portugués que ganó todo en el Merengue. Pero Álvaro Arbeloa salió rápido a enfriar el tema.
"No me molesta ni me importa que le dé un like a Mourinho, a Julia Roberts… no pasa nada, son cosas que no tienen importancia", lanzó el entrenador con una sonrisa tensa en la conferencia de prensa. Una frase que no tardó en viralizarse.
La respuesta de Arbeloa tras el guiño de Mbappé a Mourinho
El posteo que generó todo planteaba si Mourinho, hoy en Benfica, podría potenciar a Mbappé como lo hizo en su momento con Cristiano Ronaldo. Eso alcanzó para que en redes y en el entorno del club empezaran las lecturas.
Sin embargo, Arbeloa fue claro y buscó desactivar cualquier tipo de interpretación. Para el DT, lo que pasa en redes no debe trasladarse al vestuario ni condicionar el día a día del equipo.
"Mi objetivo no es mi cargo, es que el Madrid gane cada partido por respeto al escudo", agregó, marcando el foco en lo deportivo y dejando en claro cuál es su prioridad.
Así, en medio del ruido externo, el mensaje fue directo: puertas adentro no hay lugar para polémicas por un simple clic.