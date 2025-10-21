Femicidio en Santa Fe: asesinó a puñaladas a su ex delante de sus hijos y escapó

La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa. Sus hijos intentaron reanimarla haciéndole RCP, pero no lo lograron.

El femicidio ocurrió en un domicilio ubicado en Neuquén al 6800, en el barrio Loyola Norte.

Un nuevo femicidio tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, donde un hombre asesinó a puñaladas a su ex delante de sus hijos. Tras el crimen, el sospechoso se dio a la fuga. Por el momento, el atacante se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la Policía.

El brutal ataque ocurrió el lunes, cerca de la 1.30, en un domicilio ubicado en Neuquén al 6800, en el barrio Loyola Norte. Allí, un hombre de 40 años atacó a su ex con un cuchillo. La hija de la víctima intentó detenerlo y terminó con una herida de arma blanca en la mano.

Por un lado, tras el ataque, el agresor saltó el portón de la casa y se dio a la fuga. Por otro lado, los vecinos llamaron al 911. Al llegar a la vivienda, los agentes se encontraron con los dos hijos de la víctima, identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa (45), quienes intentaron reanimarla con maniobras de RCP.

Sin embargo, los médicos del servicio de emergencias SIES 107 confirmaron la muerte de Villagra.