Brutal intento de femicidio en Santa Fe: violó la restricción y golpeó a su ex con una manopla

Un violento intento de femicidio sacudió este lunes por la mañana a los vecinos de un edificio céntrico de la ciudad de Santa Fe , ubicado en Francia 2700. La familia de la víctima apuntó contra la inacción de la justicia.

En el inmueble, una mujer de 36 años fue brutalmente golpeada por su expareja, un hombre de 38, quien irrumpió en su departamento pese a tener vigentes dos medidas de restricción y un botón de pánico.

El agresor ingresó al domicilio ubicado en el segundo piso y la atacó utilizando una manopla metálica. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a la víctima con lesiones visibles en el rostro y en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen.

Allí, los médicos le realizaron curaciones y le brindaron asistencia psicológica. La mujer permanece internada y fuera de peligro, aunque bajo observación por la gravedad del episodio. "La paciente está estable con lesiones contusas a nivel de rostros, miembro superior y en cuero cabelludo", confirmó el director del nosocomio.

El agresor, identificado como M.A.S., intentó autolesionarse en el cuello antes de ser reducido por los agentes policiales. También fue derivado al Hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado, aprehendido y bajo custodia policial permanente.

El ataque generó conmoción entre los vecinos del edificio, quienes aportaron testimonios sobre los momentos previos al hecho y confirmaron que era frecuente escuchar discusiones y llamados insistentes del agresor.

Intento de femicidio: pedido de justicia

La madre de la víctima, profundamente afectada, pidió justicia y la detención definitiva del atacante: “Estoy muy preocupada. Sé que él también está internado, pero espero que la policía y la Justicia lo dejen detenido, porque ya estuvo preso antes por violencia de género hacia mi hija”, sostuvo.

La mujer relató que su hija ya había denunciado reiteradas situaciones de acoso y hostigamiento: “Tenía dos medidas de restricción vigentes y un botón de pánico en el celular. El otro día me mostró el teléfono y tenía 18 llamadas perdidas de él. Los atormenta a mis nietos también, los llama, los busca. Es una situación insoportable”.

La causa quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional I. Se investigan las circunstancias en las que el agresor logró acceder al departamento y por qué, pese a las medidas judiciales vigentes, continuaba hostigando a la víctima.