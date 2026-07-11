Escaparon de un control, chocaron un patrullero y terminaron detenidos

Dos motociclistas fueron detenidos luego de una intensa persecución que se inició cuando escaparon de un control de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y finalizó sobre la colectora de la avenida General Paz, en la localidad bonaerense de Villa Madero. Uno de los sospechosos es un adolescente de 17 años que cuenta con antecedentes por robo.

El operativo comenzó cuando personal de la División Anillo Digital detectó a dos hombres que circulaban en una motocicleta Bajaj Rouser 200 sin casco, a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo.

Los efectivos intentaron detener la marcha del rodado mediante señales sonoras y lumínicas, pero los ocupantes hicieron caso omiso y aceleraron para escapar. A partir de ese momento se desplegó una persecución que se extendió durante varios kilómetros por la avenida General Paz.

En plena fuga, los motociclistas ingresaron a la colectora a la altura de Villa Madero e intentaron eludir el cerco policial. Durante esa maniobra impactaron contra un patrullero de la fuerza, golpeando primero el paragolpes delantero y luego la puerta del conductor.

Finalmente, los agentes lograron reducir a ambos sospechosos y poner fin a la persecución sin que se registraran personas lesionadas.

Quiénes son los detenidos por evadir el control

Al ser identificados, los policías comprobaron que los dos detenidos tienen domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Además, se constató que el acompañante, de 17 años, acumulaba cuatro antecedentes por robo cometidos en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos tres años.

La inspección de la motocicleta también reveló irregularidades. El vehículo no tenía llave de encendido y presentaba el tambor de arranque dañado, circunstancias que despertaron sospechas sobre su procedencia. Por ese motivo, la moto fue secuestrada para ser sometida a pericias.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 7, que ordenó la detención de ambos motociclistas y dispuso que sean imputados por el presunto delito de encubrimiento automotor.

En tanto, el adolescente fue trasladado al Instituto Inchausti mientras avanza la investigación para determinar el origen del rodado y las responsabilidades de los involucrados.