Salud masculina: cuándo hacerse el primer control de próstata, según los expertos

La prevención es una de las mejores herramientas para cuidar la salud. En el caso de la próstata, los controles periódicos permiten detectar de manera temprana enfermedades frecuentes, como el cáncer de próstata o el agrandamiento benigno de la glándula. Sin embargo, muchas personas no saben cuándo deberían realizarse el primer examen.

La mayoría de las sociedades científicas coincide en que los hombres con riesgo promedio deberían conversar con su médico sobre los controles de próstata alrededor de los 50 años. A partir de esa edad, el profesional evaluará si corresponde iniciar los estudios, teniendo en cuenta el estado de salud, la expectativa de vida y las preferencias del paciente.

Hay personas que necesitan empezar antes. Quienes tienen un padre, un hermano o un hijo con antecedentes de cáncer de próstata, especialmente si fue diagnosticado antes de los 65 años, presentan un mayor riesgo. En estos casos, suele recomendarse hablar con el médico desde los 45 años. Si existen varios familiares cercanos afectados o antecedentes hereditarios importantes, la consulta puede adelantarse incluso a los 40 años.

El cáncer de próstata causa más de 3.500 muertes al año. Archivo. La edad recomendada para el primer examen de próstata es a los 50 Cuando se habla de "examen de próstata", en realidad no se trata de una única prueba. El médico puede indicar un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA) y, si lo considera necesario, realizar un tacto rectal. Ambos métodos aportan información diferente y, utilizados en conjunto cuando corresponde, ayudan a evaluar la salud de la próstata.

Es importante saber que un valor elevado de PSA no significa necesariamente que exista cáncer. También puede aumentar por otras causas, como una inflamación o un crecimiento benigno de la próstata. Del mismo modo, un resultado normal no descarta por completo la enfermedad. Por eso, la interpretación siempre debe hacerla un profesional, quien decidirá si es necesario realizar estudios complementarios.