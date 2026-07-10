Cuál es la predicción para el duelo ante Suiza del astrólogo que vaticinó las victorias de la Selección ante Cabo Verde y Egipto

El astrólogo que vaticinó un triunfo sufrido ante Cabo Verde y más complicado frente a Egipto ahora aseguró que la Selección argentina frente a Suiza "recuperará toda su entereza y su funcionamiento como equipo", por lo que el conjunto nacional ganará y pasará a las semifinales del Mundial 2026 .

Federico Pertusati , conocido en redes sociales como @AstroMutable y que también es músico y escritor, explicó en declaraciones a Noticias Argentinas que el del sábado ante el elenco helvético es un "partido que se juega con ascendente en Capricornio, que suele beneficiar a equipos pragmáticos pero ambiciosos, y sobre todo, muy ordenados".

"Se trata de equipos que no corren riesgos innecesarios. En este Mundial , este ascendente dio muchos partidos que terminaron en victoria por la mínima, o bien, victorias pero con muchos goles (y esta estadística está respaldada por la esencia capricorniana). Por eso, este sábado Suiza tiene que ser todo menos un reloj suizo", señaló.

Asimismo, agregó: "Creo que es el partido donde Argentina va a recuperar el funcionamiento como equipo, donde se van a terminar de hacer todos los ajustes que había que hacer. Donde la Argentina recupera toda su entereza".

De todas maneras, como lo hizo antes del encuentro frente a Egipto , por los octavos de final, aseguró que "todavía siguen siendo cartas interesantes (Giovani) Lo Celso y (Valentín) Barco", por lo que insistió para que el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni , los tenga en cuenta para que ingresen en este choque de cuartos de final.

"Ya no veo la preocupación ni la sorpresa que aparecía vs. Cabo Verde ni el sufrimiento vs. Egipto. Contra Suiza veo temple y a la Argentina llevándose el partido. Y descarto que haya penales. Es muchísimo más probable que lo podamos definir en los 90 minutos", sostuvo Pertusati, quien en paralelo con su dedicación tiene un dúo en el que fusiona música electrónica con géneros más actuales (nuevos trips), como un canal para poder experimentar sonidos, incorporando el rock de formas más o menos sutiles.

En relación al gran desempeño que viene teniendo el astro de la Selección, Lionel Messi, remarcó: "No creo que este sea un partido como cualquier otro para Messi. La Luna va a quedar en Géminis, revolucionando por completo la carta de nuestro capitán y esto no va a pasar desapercibido".

"Las miradas seguirán estando en él, como nuestra estrella, pero va a hacer algo más que brillar, va a ser lo siguiente a eso. Es el encuentro donde puede aprovechar a romper nuevos récords históricos o bien, acercarse considerablemente a ellos. Será un partido importante para el equipo y también muy importante para Messi, sobre todo a nivel emocional", indicó el astrólogo.

Respecto a momentos clave o de desequilibrio en el choque con los suizos, detalló: "A las 22.40 (hora argentina) se abre una ventana donde podemos tener un gol argentino, y sobre todo, un gol de Messi. Esta ventana va perdiendo intensidad, pero sigue activa hasta que se nos va el primer tiempo, así que puede dar más de un gol".

"También veo una muy buena para las 23.24, que tiene posibilidades muy fuertes de terminar en gol. Al igual que la anterior, se activa con fuerzas en ese momento y dura hasta las 23.33", sostuvo Pertusati, que agregó que al estar el"ascendente en Capricornio gana la experiencia también, o sea, los jugadores más experimentados".