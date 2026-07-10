La web de la AFA fue hackeada desde Egipto y mandaron insólitos mails a periodistas: qué decía el texto

La polémica por el triunfo de la Selección argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de la cancha. Mientras desde el país africano continúan denunciando supuestos fallos arbitrales que favorecieron al equipo de Lionel Scaloni, en las últimas horas trascendió un presunto ciberataque contra la AFA .

Según informaron medios egipcios como El Economista, un grupo de hackers aseguró haber accedido a la base de datos de la AFA y afirmó contar con información sensible del organismo. Entre los datos que habrían obtenido mencionaron direcciones de correo electrónico, contraseñas, números de identificación, direcciones IP e incluso fotografías de perfiles.

La situación escaló este jueves cuando varios periodistas acreditados recibieron un correo electrónico enviado desde una casilla identificada como " AFA Medios". En el mensaje, atribuido a un hacker egipcio, se volvió a cuestionar el arbitraje del francés François Letexier y se lanzó una advertencia directa: "El robo no pasará desapercibido" y "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".

Tras la divulgación del mensaje, desde los medios oficiales de AFA se admitió haber detectado el “posible envió” del correo electrónico desde una cuenta institucional, aunque el mismo no fue “generado ni autorizado” por el equipo de comunicación de la entidad.

El mensaje que enviaron desde Egipto a varios periodistas argentinos tras hackear la web de la AFA.

Luego de afirmar que las cuentas pueden haber sido hackeadas, se solicitó desestimar el mensaje y se informó que se encuentran “trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”, además de analizar el hecho para determinar su origen y alcance.

El comunicado de la AFA

Estimados, queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo.

Ante esta situación, y mientras realizamos las verificaciones correspondientes junto al área de Sistemas, les solicitamos que desestimen cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que resulte inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal.

Existe la posibilidad de que nuestra cuenta haya sido objeto de un acceso no autorizado, por lo que estamos trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias. Nuestros sistemas cuentan con las medidas de seguridad y resguardo correspondientes. El hecho está siendo analizado para determinar su origen y alcance.

Muchas gracias por su atención y colaboración. Saludos cordiales, Gerencia de Medios y Comunicación Asociación del Fútbol Argentino.