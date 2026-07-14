La tajante frase de Scaloni sobre el peso histórico de enfrentar a Inglaterra: "No estoy para meter nafta al fuego"

Lionel Scaloni eligió un mensaje mesurado y dejó en claro cuál es la postura de la Selección argentina frente al contexto que rodea el duelo con Inglaterra.

Lionel Scaloni brindó este martes la conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y se refirió al fuerte componente histórico que acompaña cada enfrentamiento entre ambas selecciones. Lejos de alimentar la polémica, el entrenador argentino pidió poner el foco en el fútbol y recordó el dolor que provocaron hechos del pasado.

"No vi nada de los ingleses, no hablamos. Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido, con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al fuego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo", expresó el DT. Y agregó: "Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial".

Scaloni fue tajante sobre el contexto histórico del partido ante Inglaterra Lionel Scaloni sobre por qué Argentina-Inglaterra es un partido de fútbol. EFE Scaloni también evocó el histórico Argentina-Inglaterra de México 1986, inmortalizado por los dos goles de Diego Maradona. "Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Fue contra Inglaterra, casualmente, pero yo creo que si hubiera sido contra otro rival, hubiera sido igual de lindo", reflexionó.

El recuerdo del Argentina-Inglaterra de 1986 y los goles de Diego "EL SEGUNDO GOL DE DIEGO A LOS INGLESES QUEDARÁ GUARDADO EN NUESTROS CORAZONES"Lionel Scaloni. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fAJ3ZbQYBf — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026 En cuanto al equipo, el seleccionador confirmó que ya tiene una idea definida, aunque todavía no se la comunicó a los futbolistas. "El equipo lo tengo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podemos pensar en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos", explicó sobre la formación que buscará el pase a la final.