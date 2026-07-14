El día que Lionel Scaloni se plantó cara a cara con David Beckham

Mucho antes de convertirse en el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina, Lionel Scaloni vivía cada partido con la misma intensidad que hoy transmite desde el banco de suplentes. Y una de las historias más recordadas de su etapa como futbolista tuvo como protagonista a una de las máximas estrellas del fútbol inglés: David Beckham .

El episodio ocurrió cuando Scaloni defendía la camiseta del Deportivo La Coruña y enfrentó al Real Madrid en un partido de la Liga de España. En medio del encuentro, el argentino protagonizó un fuerte cruce con el entonces mediocampista del conjunto merengue.

Según recordó el propio Scaloni, Beckham se le acercó visiblemente enojado y comenzó a insultarlo en inglés. Lejos de quedarse callado, el lateral argentino respondió de inmediato.

Con el paso de los años, la anécdota quedó como una de esas historias típicas del folclore futbolero, donde las discusiones, los cruces verbales y las pulsaciones a mil forman parte del juego.

Sin embargo, Scaloni reconoció que lo que más bronca le quedó de aquella tarde no fue el intercambio con Beckham, sino el resultado final. Real Madrid terminó imponiéndose 2-1 con un gol sobre la hora, dejando al Deportivo con las manos vacías.

La historia refleja el carácter competitivo del entrenador argentino, una personalidad que ya mostraba dentro de la cancha y que años más tarde trasladó al banco de suplentes para conducir a la Selección Argentina a la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Porque, más allá de los títulos, Scaloni nunca dejó de ser ese futbolista que no se achicaba ante nadie... ni siquiera frente a una figura mundial como David Beckham.