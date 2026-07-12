Scaloni fue contundente respecto del duelo de Argentina contra Inglaterra: "¡Es un partido de fútbol, eh!”

De más está decir que este choque tendrá una importante carga emotiva y extradeportiva, a 44 años de la Guerra de Malvinas y a 40 del 2-1 en México 86 con La Mano de Dios y El Gol del Siglo de Diego Armando Maradona. Y consciente de esto, Lionel Scaloni trató de calmar las aguas en cofnerencia de prensa.

Scaloni fue tajante respecto del Argentina-Inglaterra en semifinales ESPN "Es un partido de fútbol, eh... El menaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partidos de fútbol y vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol ¡y punto! No hay nada más que eso...", remarcó de manera contundente y repetitiva, para evitar que se mezclen los tantos.

En cuanto a lo que fue el 3-1 ante Suiza, reconoció las falencias del equipo: "Hoy es reconocible que no estuvimos como queríamos. El juego de Argentina no está tan mal. Hay que seguir trabajando. Ganamos por ambición y por no querer llegar a los penales. La inercia podía revertirse si ellos con 10 jugadores llegaban a los penales. Nos convencimos de que debíamos ganarlo y terminamos haciéndolo por esas ganas, más allá del juego que no fluyó tanto", indicó con sinceridad.