Scaloni fue contundente respecto del duelo de Argentina contra Inglaterra: "¡Es un partido de fútbol, eh!”
La Selección argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, pero Scaloni trató de calmar las aguas a menos de 4 días del choque.
La Selección argentina sufrió pero venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y volvió a meterse en semifinales por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, tras hacerlo en Qatar 2022 y Brasil 2014. Enfrente estará nada menos que Inglaterra, que horas antes había eliminado a Noruega.
De más está decir que este choque tendrá una importante carga emotiva y extradeportiva, a 44 años de la Guerra de Malvinas y a 40 del 2-1 en México 86 con La Mano de Dios y El Gol del Siglo de Diego Armando Maradona. Y consciente de esto, Lionel Scaloni trató de calmar las aguas en cofnerencia de prensa.
Scaloni fue tajante respecto del Argentina-Inglaterra en semifinales
"Es un partido de fútbol, eh... El menaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partidos de fútbol y vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol ¡y punto! No hay nada más que eso...", remarcó de manera contundente y repetitiva, para evitar que se mezclen los tantos.
En cuanto a lo que fue el 3-1 ante Suiza, reconoció las falencias del equipo: "Hoy es reconocible que no estuvimos como queríamos. El juego de Argentina no está tan mal. Hay que seguir trabajando. Ganamos por ambición y por no querer llegar a los penales. La inercia podía revertirse si ellos con 10 jugadores llegaban a los penales. Nos convencimos de que debíamos ganarlo y terminamos haciéndolo por esas ganas, más allá del juego que no fluyó tanto", indicó con sinceridad.
Aunque también rescató la actitud de los jugadores y el valor del triunfo: "Hace un mes y medio el panorama pintaba feo, pero hoy estamos en semifinales. Es mérito de los chicos. Yo había pensado en cambiar a varios por cuestiones físicas en ese momento y ellos me convencieron de que podían estar aunque hoy se note el cansancio. Es un mérito increíble estar en este lugar. Sin los futbolistas que tenemos sería imposible. Con un rival superior a lo que veníamos enfrentando lo pudimos sacar adelante. Es rescatable. Hay que mejorar, eso seguro", sentenció Scaloni.