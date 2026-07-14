"Malvinas afuera": la polémica prohibición para Argentina - Inglaterra y la respuesta de los veteranos

Argentina e Inglaterra disputarán una semifinal atravesada por una rivalidad que excede lo deportivo. Ante el contexto histórico y la posibilidad de incidentes, se resolvió que los hinchas no podrán ingresar al Mercedes Benz Stadium de Atlanta con banderas que incluyan leyendas relacionadas con la Guerra de Malvinas.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, explicó en La Red que la FIFA considera el encuentro como de alto riesgo. Por ese motivo, se reforzará el operativo con 1.600 agentes, entre efectivos del estado de Georgia y personal de seguridad privada. Los simpatizantes argentinos ingresarán por la puerta N°4 y los ingleses por la N°3, aunque dentro del estadio estarán mezclados porque las entradas fueron adquiridas previamente.

Además de las banderas alusivas a Malvinas, quedarán prohibidos los mensajes provocativos contra la hinchada rival, las botellas y cualquier elemento contundente. Monteoliva indicó que 13 argentinos ya fueron identificados por intentar eludir controles o ingresar con entradas falsas, por lo que recibieron la prohibición de concurrir a estadios tanto durante el Mundial como en Argentina.

Las autoridades argentinas también entregaron a Estados Unidos el listado de personas alcanzadas por el derecho de admisión. Según detalló la ministra, 33.000 hinchas forman parte de ese registro. El objetivo del operativo será evitar hechos violentos durante uno de los encuentros de mayor tensión de la competencia.

Después del triunfo ante Suiza, Lionel Scaloni intentó quitarle al cruce cualquier sentido ajeno al deporte. “Se trata sólo de un partido de fútbol”, sostuvo el entrenador argentino. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Emiliano “Dibu” Martínez se expresaron en la misma línea y destacaron la necesidad de afrontar la semifinal con respeto.

Martínez recordó su vínculo personal con Inglaterra, donde nacieron sus hijos y vive desde hace 16 años. De Paul, por su parte, reconoció que el partido despierta recuerdos vinculados con Diego Maradona y con las canciones dedicadas a los héroes de Malvinas, pero remarcó que la discusión sobre la soberanía debe darse en otros ámbitos. “Lo que queremos es ganar para llegar a la final”, afirmó.

Los veteranos: memoria sin xenofobia

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas difundió un comunicado titulado “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha”. Allí señaló que el fútbol no debe ser presentado como una revancha ni como una compensación histórica, porque el reclamo de soberanía corresponde a los foros internacionales, la diplomacia y la vía pacífica establecida por la Constitución Nacional.

La entidad pidió que el grito de “¡Malvinas Argentinas!” se mantenga presente en las tribunas, pero sin expresiones de odio o xenofobia. También reclamó respeto por los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur. Así, mientras la seguridad busca dejar las referencias a Malvinas fuera del estadio, los veteranos insisten en que la memoria debe permanecer viva, aun cuando la pelota ruede por un lugar en la final.