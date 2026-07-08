Qué resultados se deben dar para que el Mundial 2026 tenga la primera final sin europeos desde 1930
Argentina y Marruecos son las únicas selecciones no europeas que siguen en carrera. Para protagonizar una final inédita desde 1930, ambas deberán eliminar a todos los representantes del Viejo Continente que quedan en competencia.
Los cuartos de final del Mundial 2026 no solo comenzarán a definir a los cuatro mejores seleccionados del torneo, sino que también mantienen viva una posibilidad histórica: que la Copa del Mundo vuelva a tener una final sin equipos europeos, algo que no ocurre desde la primera edición del certamen, disputada hace 96 años.
En el Mundial de 1930, organizado por Uruguay, la final enfrentó a los dos gigantes del Río de la Plata. El conjunto anfitrión se impuso 4-2 sobre Argentina en el estadio Centenario de Montevideo y se convirtió en el primer campeón del mundo. Desde aquella definición, todas las finales mundialistas contaron con al menos un representante de Europa, una hegemonía que podría romperse en esta edición.
Sin embargo, el camino para que eso ocurra es muy estrecho. De los ocho equipos que siguen en carrera, seis son europeos: Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza. Los únicos seleccionados que representan a otros continentes son Argentina, por la Conmebol, y Marruecos, por la CAF.
Para que la final no tenga equipos europeos, el primer paso será que Marruecos elimine a Francia en el encuentro del jueves en Boston. Luego, el seleccionado africano deberá imponerse en semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica, ya que ese cruce garantiza que uno de esos dos equipos llegará entre los cuatro mejores.
Por el otro lado del cuadro, la Selección argentina estará obligada a derrotar a Suiza en Kansas City. Posteriormente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni también deberá superar en semifinales al ganador del partido entre Noruega e Inglaterra, otro enfrentamiento que asegura la presencia de un europeo en esa instancia.
En consecuencia, el único escenario posible para volver a ver una final sin selecciones europeas sería un choque entre Argentina y Marruecos. Para lograrlo, ambos equipos deberán eliminar a todos los representantes del Viejo Continente que aparecen en sus respectivos caminos hacia la definición del torneo.
La estadística refleja el dominio europeo en la historia reciente de los Mundiales. Desde aquella final de 1930 entre Uruguay y Argentina, Europa siempre tuvo al menos un finalista y, en muchas ocasiones, incluso monopolizó la definición. Por eso, si la Albiceleste y el conjunto marroquí consiguen avanzar hasta el último partido del Mundial 2026, el torneo escribirá un capítulo inédito en casi un siglo de competencia y pondrá fin a una racha que lleva vigente desde hace 96 años.
Una por una, todas las finales de la historia
- 1930: Uruguay 4-2 Argentina (Montevideo, Uruguay)
- 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia (tras tiempo suplementario)
- 1938: Italia 4-2 Hungría
- 1950: Uruguay 2-1 Brasil (Maracanazo; el título se definió en un cuadrangular final, aunque este partido fue decisivo)
- 1954: Alemania Federal 3-2 Hungría
- 1958: Brasil 5-2 Suecia
- 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia
- 1966: Inglaterra 4-2 Alemania Federal (tras tiempo suplementario)
- 1970: Brasil 4-1 Italia
- 1974: Alemania Federal 2-1 Países Bajos
- 1978: Argentina 3-1 Países Bajos (tras tiempo suplementario)
- 1982: Italia 3-1 Alemania Federal
- 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal
- 1990: Alemania Federal 1-0 Argentina
- 1994: Brasil 0-0 Italia (Brasil ganó 3-2 por penales)
- 1998: Francia 3-0 Brasil
- 2002: Brasil 2-0 Alemania
- 2006: Italia 1-1 Francia (Italia ganó 5-3 por penales)
- 2010: España 1-0 Países Bajos (tras tiempo suplementario)
- 2014: Alemania 1-0 Argentina (tras tiempo suplementario)
- 2018: Francia 4-2 Croacia
- 2022: Argentina 3-3 Francia (Argentina ganó 4-2 por penales)