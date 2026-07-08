Qué resultados se deben dar para que el Mundial 2026 tenga la primera final sin europeos desde 1930

Argentina y Marruecos son las únicas selecciones no europeas que siguen en carrera. Para protagonizar una final inédita desde 1930, ambas deberán eliminar a todos los representantes del Viejo Continente que quedan en competencia.

Los cuartos de final del Mundial 2026 no solo comenzarán a definir a los cuatro mejores seleccionados del torneo, sino que también mantienen viva una posibilidad histórica: que la Copa del Mundo vuelva a tener una final sin equipos europeos, algo que no ocurre desde la primera edición del certamen, disputada hace 96 años.

En el Mundial de 1930, organizado por Uruguay, la final enfrentó a los dos gigantes del Río de la Plata. El conjunto anfitrión se impuso 4-2 sobre Argentina en el estadio Centenario de Montevideo y se convirtió en el primer campeón del mundo. Desde aquella definición, todas las finales mundialistas contaron con al menos un representante de Europa, una hegemonía que podría romperse en esta edición.

Sin embargo, el camino para que eso ocurra es muy estrecho. De los ocho equipos que siguen en carrera, seis son europeos: Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza. Los únicos seleccionados que representan a otros continentes son Argentina, por la Conmebol, y Marruecos, por la CAF.

Para que la final no tenga equipos europeos, el primer paso será que Marruecos elimine a Francia en el encuentro del jueves en Boston. Luego, el seleccionado africano deberá imponerse en semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica, ya que ese cruce garantiza que uno de esos dos equipos llegará entre los cuatro mejores.

Por el otro lado del cuadro, la Selección argentina estará obligada a derrotar a Suiza en Kansas City. Posteriormente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni también deberá superar en semifinales al ganador del partido entre Noruega e Inglaterra, otro enfrentamiento que asegura la presencia de un europeo en esa instancia.