FIFA confirmó al árbitro de Argentina-Suiza y hay un dato que llama la atención

Argentina y Suiza ya conocen al árbitro que impartirá justicia en Kansas City y existe un antecedente reciente que involucra al seleccionado europeo.

El portugués Joao Pinheiro ya dirigió a Suiza en este Mundial 2026 en la goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

La FIFA confirmó que el portugués Joao Pinheiro será el árbitro del encuentro entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este sábado en Kansas City desde las 22 horas de Argentina y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

Con 38 años e insignia FIFA desde 2016, Pinheiro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. El juez nacido en Vila Nova de Famalicão suma experiencia en competiciones europeas y será uno de los encargados de arbitrar la recta final de la Copa del Mundo.

Un antecedente reciente con Suiza Joao Pinheiro dirigió Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, por el Grupo B. EFE Curiosamente, será la segunda vez que Pinheiro dirija a Suiza en este Mundial. Su debut en el certamen se produjo justamente en la goleada 4-1 del seleccionado helvético sobre Bosnia y Herzegovina durante la fase de grupos.

Posteriormente, estuvo al frente del partido entre Canadá y Sudáfrica por los 16avos de final. Hasta el momento acumula dos encuentros dirigidos en la Copa del Mundo, con un registro de 5 tarjetas amarillas, una expulsión y un penal sancionado.

Nunca dirigió a la Selección mayor El árbitro portugués no tiene antecedentes con la Selección argentina absoluta en competencias oficiales de primer nivel. Sin embargo, sí estuvo presente en partidos de las categorías juveniles Sub 17 y Sub 20, donde el saldo fue de dos victorias y una derrota para los equipos argentinos.