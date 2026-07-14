Escándalo en Senegal tras el Mundial: revelaron que el médico de la selección ¡era ginecólogo!

El presidente de la Federación de Senegal destapó una insólita situación sobre el médico del plantel tras la eliminación en los 16vos de final del Mundial 2026.

La eliminación de Senegal en el Mundial 2026 dejó mucho más que una derrota deportiva. Días después de la caída 3-2 frente a Bélgica en los dieciseisavos de final, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, reveló una situación que generó un verdadero escándalo puertas adentro del seleccionado: el médico principal del plantel era ginecólogo y obstetra.

"Hace poco descubrí que el Dr. Fedior es en realidad ginecólogo y obstetra de profesión. Nuestro médico principal no tenía las calificaciones académicas adecuadas para supervisar a nuestros jugadores", aseguró Fall durante una conferencia de prensa. El profesional llevaba alrededor de diez años trabajando con la selección e incluso integró la delegación que disputó la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación de Senegal reveló que su médico era ginecólogo El dirigente también explicó que varios futbolistas manifestaban desconfianza respecto al trabajo del cuerpo médico: "Los jugadores no tenían plena confianza para depender de él o para que supervisara su atención de forma continua. A este nivel hacía falta una experiencia convincente para que se sintieran tranquilos, porque la salud está por encima de todo", sostuvo.

Senegal vivió otro escándalo en pleno Mundial. EFE La polémica se suma a una serie de problemas que atravesó Senegal durante el Mundial. En plena competencia salieron a la luz conflictos por deudas con los futbolistas, inconvenientes logísticos relacionados con la alimentación y el alojamiento, además de la particular situación del entrenador Pape Thiaw, quien dirigía al equipo sin contar con un contrato formal.