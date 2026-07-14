Francia y España se juegan el pase a la final del Mundial 2026: hora, TV y streaming

Francia y España protagonizarán este martes uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 . El ganador del encuentro se convertirá en el primer finalista de la Copa del Mundo y quedará a un paso de levantar el trofeo más importante del fútbol.

El encuentro se disputará desde las 16 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton. Será transmitido en vivo por DSports y TV Pública, mientras que también podrá seguirse por streaming a través de DGO, Flow y Disney+ Premium.

El choque pondrá frente a frente a dos de los seleccionados con mayor jerarquía del certamen. Francia llega con una campaña prácticamente impecable, mientras que España fue creciendo partido a partido hasta instalarse entre los cuatro mejores del Mundial .

El conjunto dirigido por Didier Deschamps atraviesa un momento sobresaliente y se perfila como uno de los máximos favoritos para conquistar el título. En la fase de grupos derrotó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, mientras que en las rondas eliminatorias superó 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

Gran parte de ese presente se explica por el rendimiento de Kylian Mbappé. El delantero comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con Lionel Messi, ambos con ocho tantos en el torneo.

Mbappé, decisivo en el plantel de Francia. EFE

Además, Francia cuenta con otros futbolistas decisivos como Michael Olise, autor de cinco asistencias, y Ousmane Dembélé, que acumula cinco goles y tres pases decisivos en lo que va de la competencia.

España quiere seguir sorprendiendo

El recorrido de España fue menos contundente en cuanto a resultados, aunque igualmente le alcanzó para instalarse en las semifinales sin mayores sobresaltos. La Roja debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde y luego derrotó 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para avanzar a la fase eliminatoria.

En los cruces directos venció 3-0 a Austria, luego eliminó 1-0 a Portugal y en cuartos de final superó 2-1 a Bélgica. En los dos últimos encuentros, Mikel Merino ingresó desde el banco y marcó los goles que le dieron la clasificación al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Lamine Yamal volverá a ser una de las principales cartas ofensivas de España, en un atractivo duelo individual con Mbappé que acaparará gran parte de la atención.

Lamine Yamal, la joven promesa española. EFE

Hora, TV, streaming y probables formaciones

El partido entre Francia y España se jugará este martes desde las 16 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas.

La transmisión estará a cargo de DSports y TV Pública, mientras que por streaming podrá verse a través de DGO, Flow y Disney+ Premium.

Probables formaciones