La desafiante sentencia de Lamine Yamal a horas de la semifinal contra Francia: "No nos da miedo ningún partido"

Lamine Yamal desafío a los franceses en la previa de la semifinal del Mundial y dejó un contundente mensaje sobre la presión y las aspiraciones de la Roja.

A pocas horas de la esperada semifinal entre España y Francia por el Mundial 2026, Lamine Yamal volvió a encender la previa con un mensaje que no pasó desapercibido. El joven crack español ratificó sus declaraciones de los últimos días y dejó en claro que la Roja no le teme al conjunto de Didier Deschamps.

"No se me ha malinterpretado. Me preguntaron si me da miedo Francia y yo dije que obviamente no. Somos los campeones de Europa, no nos da miedo ningún partido", afirmó el delantero del Barcelona, que días atrás ya había asegurado que eran los franceses quienes debían preocuparse por enfrentarse a España.

La desafiante sentencia de Lamine Yamal a horas del choque contra Francia X @SC_ESPN En el mismo día en que celebró su cumpleaños número 19, Yamal también habló sobre la enorme expectativa que genera el encuentro y descartó sentir presión pese a tratarse de uno de los partidos más importantes de su carrera: "Juego como sé y nunca voy a jugar ni mejor ni peor de lo que sé. Cuando das todo lo que tienes y sabes de lo que eres capaz, no sientes presión", aseguró.

El atacante también anticipó un duelo de alto vuelo entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial: "Es uno de los partidos que todo el mundo quería ver en esta Copa del Mundo. Los dos equipos tendrán sus momentos, intentaremos defender cuando toque y atacar cuando podamos. Será un partido muy igualado", analizó.