Alarma en Inglaterra a un día de enfrentar a la Selección argentina: una de sus figuras podría ser baja

El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, sigue de cerca la evolución de un jugador clave a un día de la semifinal contra la Albiceleste por el Mundial 2026.

Mientras Inglaterra ultima detalles para enfrentar a la Selección argentina por las semifinales del Mundial 2026, Thomas Tuchel mantiene una preocupación importante: el estado físico de Declan Rice. El volante del Arsenal sufrió un virus estomacal durante los últimos días y su presencia desde el arranque todavía genera algunas dudas en el cuerpo técnico inglés.

Rice ya había encendido las alarmas en los cuartos de final frente a Noruega. Si bien fue titular, debió abandonar el campo de juego en el entretiempo debido a las secuelas del cuadro viral, que incluso lo obligó a permanecer aislado durante varios días para evitar contagios dentro del plantel.

Declan Rice podría ser baja en Inglaterra para el choque contra la Selección argentina "Declan estuvo la mayor parte de los últimos tres días en cama y sabía que no podía aguantar 90 minutos", explicó Tuchel luego del triunfo sobre los noruegos, al justificar la decisión de reemplazarlo antes del complemento.

En Inglaterra sigue de cerca la evolución de Declan Rice pensando en las semifinales contra Inglaterra. EFE Según la prensa británica, la evolución del mediocampista es favorable y todo indica que llegará en condiciones para enfrentar a la Albiceleste. Sin embargo, su situación será monitoreada hasta último momento debido a la importancia que tiene dentro del funcionamiento del equipo.

La posible presencia de Rice también influye directamente en el rol de Jude Bellingham. Con el volante del Arsenal en cancha, el futbolista del Real Madrid puede desempeñarse más cerca del área rival, una posición en la que mostró su mejor versión durante el torneo y donde ya acumula seis goles. En cambio, si el exfutbolista del West Ham no está al ciento por ciento, Tuchel podría retrasar varios metros a Bellingham para reforzar el mediocampo, modificando el esquema de un equipo que buscará eliminar al vigente campeón del mundo y meterse en la gran final.