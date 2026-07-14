Google hizo su pronóstico para la semi Argentina-Inglaterra: quién tiene más "probabilidad de victoria"

Como en cada partido del Mundial 2026, Google actualizó su pronóstico para el histórico cruce entre la Selección argentina e Inglaterra. ¿A quién da como favorito?

De un lado Messi y del otro Kane: quién tiene más "probabilidad de victoria" según Google.

Google ya dio su veredicto. Como hace en cada partido del Mundial 2026, el buscador actualizó las probabilidades de victoria para la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra y dejó una predicción que, sin dudas, generará debate.

La predicción de Google para la semifinal entre Argentina e Inglaterra Yendo a la estadística pura, el favorito, aunque por muy poco, es el conjunto británico. De acuerdo con la estimación, el equipo de Thomas Tuchel tiene un 36% de probabilidades de ganar el partido en los 90 minutos. Por su parte, el vigente campeón del mundo aparece apenas por detrás con un 32%, exactamente el mismo porcentaje que Google le asigna a un posible empate que obligue a jugar el tiempo extra.

El pronóstico de Google para Inglaterra-Argentina. Los números reflejan la enorme paridad que se espera para un duelo que trasciende lo futbolístico. La histórica rivalidad entre argentinos e ingleses, sumada a que está en juego un lugar en la final, hacen que la semifinal se convierta en un acontecimiento histórico.

Qué dice el buscador sobre las probabilidades de Francia y España La otra semifinal, que se disputará este martes desde las 16 (hora argentina) en Dallas, también tiene su pronóstico. En ese caso, Google ve a Francia un escalón por encima de España: los de Didier Deschamps cuentan con un 40% de probabilidades de victoria, mientras que la Roja tiene un 30%.