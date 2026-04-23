Irán avisa que ya cobra tasas a petroleros por atravesar el estrecho de Ormuz

Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques petroleros en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Irán han asegurado este jueves haber recibido un primer ingreso por el pago de las tasas impuestas al paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en el marco de las restricciones impuestas por Teherán como parte de sus contramedidas ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"El primer ingreso recibido por las cuotas en el estrecho de Ormuz ha sido ya depositado en una cuenta en el Banco Central", ha dicho el vicepresidente segundo del Parlamento de Irán, Hayi Babaei, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Irán limitó la navegación de buques por esta vía, uno de los principales puntos de estrangulamiento de la economía mundial, en respuesta a la citada ofensiva, si bien aseguró que las embarcaciones que no tuvieran lazos con los "enemigos" podrían pasar tras realizar pagos y en coordinación con sus Fuerzas Armadas.

Irán ante decisiones de Donald Trump Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 18 Irán se mantiene firme en el estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo dispuesto por Donald Trump. Foto Efe EFE