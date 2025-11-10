A sacar cuentas: qué tiene que pasar para que River se queda afuera de los octavos del Clausura

Tras la derrota en el Superclásico, River aún no aseguró su clasificación a los octavos. Si pierde ante Vélez y se dan una serie de resultados puede quedar out.

¿Qué debería ocurrir para que River se queda afuera de los octavos del torneo Clausura?

El River de Marcelo Gallardo atraviesa uno de los peores momentos futbolísticos de la historia. Tras las eliminaciones en Copa Argentina y Copa Libertadores, el Millonario sufrió un nuevo golpe en lo que va del año: perdió por 2-0 ante Boca en el Superclásico y quedó muy complicado en la clasificación a la Gloria Eterna del próximo año.

Sin embargo, eso no es lo único malo, ya que el elenco de Núñez aún tampoco pudo abrochar su pasaje rumbo a los octavos de final del torneo Clausura y en la última fecha tendrá que ir en busca de ello cuando visite al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. De todas maneras, una nueva derrota podría dejarlo afuera del certamen local.

¿Qué debería ocurrir para que River se queda afuera de los octavos del torneo Clausura? En primer lugar hay que destacar que si River gana o empate ante el Fortín en Liniers se meterá dentro de los 16 mejores equipos del Clausura. No obstante, si pierde deberá esperar algunos resultados que se jueguen en cancha ajena.

River profundizó su crisis con una durísima derrota ante Boca y los referentes del plantel no se guardaron nada. River puede quedar incluso eliminado de los playoffs del Clausura. FotoBaires Para que los dirigidos por Gallardo queden eliminados tiene que pasar lo siguiente: Talleres, Sarmiento y San Martín de San Juan (debe salvarse del descenso) tienen que ganar sus respectivos compromisos. Además, Gimnasia de La Plata debe sacar los 6 puntos que tiene en juego (este lunes recibe a Vélez por la fecha 15).