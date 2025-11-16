En vivo: River empata 0-0 con Vélez y por ahora está afuera de la Copa Libertadores 2026
Tras la derrota frente a Boca el pasado domingo en La Bombonera, River se juega ante Vélez la última chance de acceder a la Copa Libertadores 2026.
River y Vélez no se sacan ventajas, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani. Ambos conjuntos contaron con ocasiones para abrir el marcador, pero ninguno pudo convertir.
Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como Talleres de Córdoba o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.
Te Podría Interesar
El minuto a minuto de Vélez vs River