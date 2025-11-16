Presenta:

En vivo: River empata 0-0 con Vélez y por ahora está afuera de la Copa Libertadores 2026

Tras la derrota frente a Boca el pasado domingo en La Bombonera, River se juega ante Vélez la última chance de acceder a la Copa Libertadores 2026.

Milton Casco, lateral de River, intenta escapar de la pegajosa marca de Maher Carrizo.&nbsp;

River y Vélez no se sacan ventajas, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani. Ambos conjuntos contaron con ocasiones para abrir el marcador, pero ninguno pudo convertir.

Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como Talleres de Córdoba o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

El minuto a minuto de Vélez vs River

