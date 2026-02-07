La hermana de Enzo Pérez salió a defenderlo y reavivó la polémica con los hinchas de Maipú

El cruce entre Enzo Pérez y los hinchas de Deportivo Maipú sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de la cancha y en el terreno de las redes sociales. Luego de las críticas y gestos de enojo que se escucharon en el partido ante Riestra por Copa Argentina , fue Tatiana Pérez , hermana del mediocampista mendocino, quien salió a respaldarlo públicamente.

Todo se dio en los comentarios de un posteo de TyC Sports, donde se mostraban imágenes del jugador en el estadio. Allí, Tatiana respondió con firmeza a los cuestionamientos y dejó un mensaje claro sobre el presente y el futuro de Enzo.

En su comentario, la hermana del futbolista defendió el estado físico y la vigencia del volante:

“Cuando me retire, vuelvo al Deportivo. Aún no se retira. Está nuevo, sigue jugando, corre más que todos ustedes”, escribió, cerrando con un tono irónico y afectuoso.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios apoyaron la postura y remarcaron la trayectoria de Enzo Pérez, otros fueron contundentes en su rechazo y profundizaron el malestar de una parte de la hinchada del Cruzado.

Opiniones cruzadas y una grieta abierta en Maipú

Entre las respuestas, hubo mensajes que pidieron directamente que el mediocampista no regrese al club, señalando que “no lo merecen” o cuestionando su edad y posible rendimiento. La discusión expuso una grieta que quedó marcada tras la eliminación ante Riestra y que excede el resultado deportivo.

Lo que alguna vez fue un regreso esperado, hoy parece estar atravesado por desencanto, reproches y posiciones encontradas. La intervención de la familia del jugador no hizo más que confirmar que el tema sigue latente y que el vínculo entre Enzo Pérez y parte del mundo Maipú atraviesa su momento más tenso.

Por ahora, el volante continúa con su carrera lejos de Mendoza. El futuro dirá si el tiempo logra recomponer una relación que, al menos hoy, está lejos de la reconciliación.