Bombazo: Inter Miami acelera por una nueva figura top de Europa para rodear a Lionel Messi

Inter Miami tiene negociaciones avanzadas con un multicampeón de la Champions League que ya dio el visto bueno para sumarse al proyecto de Messi y cía.

El Inter Miami de Lionel Messi va por otro peso pesado que tiene jerarquía, experiencia y varios títulos importantes.

Inter Miami vuelve a sacudir el mercado y apunta a sumar otra figura de elite para rodear a Lionel Messi. Las Garzas están dispuestos a moverse fuerte en el mercado de pases y el elenco estadounidense podría cerrar en las próximas horas la llegada de uno de los mediocampistas más ganadores de la última década.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, la negociación ya está en marcha y solo restan detalles económicos para alcanzar un acuerdo definitivo. Desde la dirigencia ya enviaron una primera oferta formal, mientras que el jugador también maneja propuestas desde Arabia Saudita y Europa.

Casemiro, cerca de jugar en la MLS para el Inter Miami de Lionel Messi El brasileño Carlos Henrique Casimiro, actualmente en Manchester United, vería con buenos ojos un cambio de vida y de competencia. Más allá de lo deportivo, la posibilidad de mudarse a Miami y formar parte de un proyecto ambicioso sería clave en su decisión.

Foto: Instagram @casemiro Foto: Instagram @casemiro De concretarse, Casemiro pasaría de ser rival a compañero de Messi, con quien protagonizó múltiples clásicos en España durante su etapa en Real Madrid. Además, fue parte de la final de la Copa América 2021 entre Brasil y Argentina.