El "Gringo" Cingolani, sin filtro: Argentina en el Mundial 2026, Messi, Scaloni y el caos del fútbol argentino

MDZ se prepara para una cobertura integral del Mundial de Fútbol 2026 , una Copa del Mundo que promete ser histórica no solo por su formato ampliado, sino también por el momento que atraviesa la Selección argentina , vigente campeona del mundo. En ese contexto, el análisis cobra un valor especial y, para ello, la palabra de Rodolfo “Gringo” Cingolani aparece como una voz autorizada.

El reconocido periodista deportivo se mostró confiado, reflexivo y, por momentos, profundamente emocional al recorrer no solo el presente futbolístico, sino también su propia historia atravesada por el fútbol.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, más grupos y más partidos. Para Cingolani, el cambio de formato no altera una cuestión central: “Los mejores siempre terminan llegando. El verdadero Mundial aparece en octavos de final ”.

Al analizar el Grupo J , donde quedó ubicada la Selección argentina, fue contundente: “Es un grupo accesible. Argentina debería marcar entre ocho y diez goles en la primera fase ”.

Sin embargo, aclaró que no se trata de subestimar rivales: “En el fútbol no hay partidos ganados de antemano, pero la jerarquía del futbolista argentino tiene que imponerse”.

Defensa a los campeones y crítica al exceso de cuestionamientos

Uno de los ejes más firmes de su discurso fue la defensa de los jugadores de la Selección: “No estamos valorando lo suficiente a este equipo. Venimos de ganar un Mundial después de muchos años”.

Puso como ejemplo a Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, dos futbolistas frecuentemente cuestionados en sus clubes: “Lo que hagan en sus equipos es otra historia. En la Selección han rendido de manera fantástica”.

Para el Gringo, hay algo que se repite en la historia argentina: “Hay jugadores que en la Selección dan más que en sus clubes. Pasó siempre. Caniggia fue un ejemplo claro”.

Brasil, España y el mapa de candidatos

Al hablar de Brasil, no dudó: “Yo le temo a Brasil. Tiene delanteros picantes, recambio, buenos defensores y un gran entrenador”. Destacó especialmente la llegada de Carlo Ancelotti al banco brasileño, a quien calificó como uno de los mejores entrenadores del mundo.

Sobre España, fue más crítico: “Juega bárbaro, tiene grandes futbolistas de mitad de cancha para adelante, pero para mí no marca”. Y fue aún más lejos: “Argentina hoy es favorita por encima de España”.

También señaló a Francia como la selección más completa: “La cantidad de jugadores que tiene Francia es impresionante. Se les cayeron muchos en el último Mundial y aun así jugaron la final”.

Messi y el tiempo que parece no pasar

Gringo Cingolani Santiago Aulicino / MDZ

Lionel Messi fue otro de los grandes temas de la charla. Cingolani se mostró sorprendido por la vigencia tanto del capitán argentino como de Cristiano Ronaldo: “No puedo creer que sigan compitiendo al máximo nivel después de más de veinte años”.

Sobre el futuro de Messi, fue claro: “No me lo imagino fuera de la Selección”. Incluso dejó una intuición personal: “Creo que va a jugar el Mundial 2026 y una Copa América más. Sería un cierre perfecto”.

Para el Gringo, el contrato de Messi con Inter Miami no es un obstáculo: “Con el gen competitivo que tiene, no va a jugar profesionalmente sin la Selección”.

Scaloni y el valor del cuerpo técnico

Cingolani reconoció que, en un principio, fue escéptico con la llegada de Lionel Scaloni: “Pensaba que tenía que llegar un técnico consagrado”. Sin embargo, el tiempo cambió su mirada: “Scaloni hace todo lo que me gusta. Es cauto, no se relaja, genera competencia permanente”.

Destacó, además, el crecimiento individual de varios jugadores respecto a Qatar 2022: “Hoy el Dibu es mejor arquero, el Cuti Romero es el mejor central del mundo, Enzo Fernández es completísimo”.

Pero subrayó un aspecto clave: “El gran acierto fue el cuerpo técnico. Ex jugadores, con pasado en la Selección. Eso el futbolista lo respeta”.

El 18 de diciembre: fútbol y sanación personal

Gringo Cingolani Santiago Aulicino / MDZ

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando explicó por qué el 18 de diciembre es una fecha tan especial para él.

Durante décadas fue un día de dolor personal, hasta que la final del Mundial 2022 resignificó completamente esa jornada: “El fútbol me dio una revancha emocional después de 30 años”.

La consagración de Argentina transformó una fecha marcada por el sufrimiento en un recuerdo feliz: “Sentí que fue una señal. El fútbol es generoso”.

Fútbol local: Monumental, marketing y torneo de 30 equipos

El cierre de la entrevista derivó, casi naturalmente, hacia el fútbol argentino, un terreno donde Rodolfo “Gringo” Cingolani no esquiva el debate y fija postura, aun sabiendo que muchas veces va a contramano de la opinión dominante.

La reciente ampliación del estadio Monumental fue uno de los primeros temas abordados. Allí, el periodista no dudó en elogiar la obra: “La Argentina merece un estadio de esta magnitud. Lo del Monumental es brillante, es un estadio ultramoderno, de los mejores del mundo”.

Para Cingolani, la refacción y ampliación del estadio de River Plate representa un salto de calidad para el fútbol argentino en su conjunto, más allá de la camiseta: “Tener un estadio para más de 100 mil personas, con tecnología de primer nivel, posiciona al país en otro lugar. Es algo para sacarse el sombrero”.

Sin embargo, el análisis no se quedó solo en la infraestructura. Fiel a su estilo, el Gringo contextualizó el anuncio dentro de la histórica puja entre River y Boca, y lo interpretó también como una jugada estratégica: “No es casual que River haya anunciado la ampliación justo el día en que Boca presentaba a una figura. Hay una disputa permanente por la agenda, por la tapa del diario”.

Según su mirada, ambos clubes se observan constantemente y buscan imponerse no solo en lo deportivo, sino también en lo simbólico y comunicacional: “River intentó opacar una gran contratación de Boca con un anuncio fuerte. Es marketing puro, y está bien que lo sea”.

El debate se amplió luego al formato del torneo local, donde el periodista volvió a defender una postura que genera polémica: el campeonato de 30 equipos. “Sé que la biblioteca futbolera está en contra, pero yo lo banco”, afirmó.

Para el Gringo, el fútbol argentino no debe medirse únicamente por estándares europeos: “Prefiero cantidad antes que calidad. El fútbol argentino es cultura, es identidad, es federalismo”.

En ese sentido, valoró especialmente que provincias históricamente postergadas tengan representación en Primera División: “Me encanta que Mendoza tenga equipos en Primera, que Córdoba, Mar del Plata y otras ciudades del interior estén representadas”.

Cingolani recordó que durante muchos años el fútbol de elite estuvo concentrado casi exclusivamente en el AMBA: “Antes jugaban siempre los mismos, los de Buenos Aires y Rosario. Hoy el país está más representado”.

También se refirió a las polémicas arbitrales recientes, como el penal sancionado a favor de Rosario Central, y apuntó al peso del contexto: “Hay equipos que juegan con una lupa encima. A Central se lo mira distinto, por el momento que vive y por los nombres que tiene”.

Sin esquivar la controversia, cerró con una definición que resume su mirada del fútbol argentino actual: “El fútbol local es caótico, desprolijo, discutible, pero es nuestro. Y por eso mismo es tan apasionante”.