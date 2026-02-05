Qué son los minerales críticos por los que Argentina y EE.UU. firmaron un acuerdo

Los minerales críticos son recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo económico, industrial y tecnológico. Su importancia se incrementó en los últimos años a partir del avance de la transición energética y la incorporación de nuevas tecnologías.

Se considera minerales críticos a aquellos insumos que resultan esenciales para sectores clave de la economía y que, al mismo tiempo, presentan riesgos en su abastecimiento. Estas dificultades pueden estar asociadas a la concentración de la producción en pocas regiones, a limitaciones logísticas o a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento.

En ese marco, los gobiernos comenzaron a desarrollar instrumentos específicos para asegurar cadenas de suministro seguras, resilientes y competitivas, uno de los ejes centrales del acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos ( EE.UU. ).

El interés por los minerales críticos radica en que son indispensables para la fabricación de tecnologías vinculadas a la transición energética, como paneles solares, aerogeneradores y baterías para vehículos eléctricos, así como para la expansión de las redes eléctricas.

El canciller Pablo Quirno suscribió un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos con Estados Unidos. Foto: Cancillería

Además, estos recursos tienen aplicaciones en sectores como la industria tecnológica, la producción industrial avanzada y la infraestructura estratégica, lo que refuerza su carácter prioritario en las agendas económicas de los países.

Cuáles son los principales minerales críticos

Si bien la definición de minerales críticos puede variar según cada país, existe un consenso amplio sobre un conjunto de recursos considerados estratégicos a nivel global.

Entre los principales minerales críticos se encuentran:

Litio, utilizado principalmente en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Cobre, esencial para la electrificación, las energías renovables y la infraestructura eléctrica.

Níquel, empleado en baterías y en la producción de acero inoxidable.

Cobalto, clave para baterías de alto rendimiento.

Tierras raras, fundamentales para dispositivos electrónicos y tecnologías avanzadas.

El rol de Argentina en los minerales críticos

Argentina ocupa una posición relevante en el escenario global de minerales críticos, en particular por sus recursos de litio y cobre. El país integra el Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Chile, una de las zonas con mayor concentración de reservas a nivel mundial.

Qué establece el acuerdo firmado por Argentina y EE.UU.

Según lo informado oficialmente por la Cancillería argentina, el acuerdo suscripto entre ambos países apunta a fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos y a consolidar un suministro seguro, resiliente y competitivo.

El instrumento contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la cooperación técnica en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos, así como la simplificación de los procesos administrativos vinculados a permisos.

También prevé acciones conjuntas para promover mercados más transparentes y fortalecer la participación de la Argentina en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico.