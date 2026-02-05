Llegó una misión del FMI a la Argentina para auditar las metas: las reservas y los desembolsos, los puntos claves

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Buenos Aires para avanzar en la segunda del programa.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Buenos Aires para avanzar en la segunda del programa. El eje de la discusión pasará por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas y la posibilidad de otro waiver o la negociación de un ajuste en la meta, para pdoer habilitar el desembolso correspondiente por alrededor de US$1.000 millones.

La comitiva del Fondo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, que lideraran las negociaciones por el lado del organismo internacional.

El Gobierno pagó el lunes más de US$800 millones al FMI en concepto de intereses de la deuda. Con el giro de U$S838 millones, el país lleva abonados U$S15.611 millones al organismo multilateral desde 2018.

Pero, en lo que resta del año, la gestión del presidente Javier Milei deberá enfrentar compromisos por otros US$3.605 millones por la deuda con el Fondo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).