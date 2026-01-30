En medio del rally alcista del oro, desde el FMI llaman a la cautela y el mercado recalcula precios

La escalada en la cotización del oro , que llevó a la onza del metal precioso a pulverizar la barrera de los 5.000 dólares , duplicando su valor en menos de año y medio, no puede explicarse sin el aumento de la incertidumbre, cuyo final por el momento nadie puede anticipar, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva .

"Abróchense los cinturones", advirtió. Durante su intervención en un acto organizado en Bruselas por el think tank Bruegel, la economista búlgara recordó que, en tiempos de incertidumbre, los países, las empresas y las personas tienden a confiar en lo conocido, "y el oro se conoce desde hace siglos como una reserva de valor en la que se puede confiar".

"Cuando digo que la incertidumbre es la nueva normalidad, el precio del oro lo demuestra con bastante claridad", defendió la directora del FMI , para quien, mientras no se vislumbre el final de la incertidumbre no es posible apuntar hasta cuándo durará la situación. "Así que abróchense los cinturones", lanzó.

Asimismo, en relación con la pérdida de confianza que pueda estar sufriendo el dólar , Georgieva subrayó que vivimos en un mundo multipolar, advirtiendo que esto no es el futuro, sino que "el futuro ya ha llegado y ha ido cobrando vida poco a poco en los últimos años".

De este modo, la directora del FMI ha indicado que, en este contexto, se ha visto que, debido a las múltiples fuentes de crecimiento global, existe una mayor confianza en las monedas de los países medianos con buen desempeño, como pueden ser la corona sueca, el franco suizo y el dólar australiano.

En este sentido, "el panorama ha ido cambiando" y el dólar ha caído desde el 72% que llegó a representar en las reservas mundiales a alrededor de un 57% en la actualidad, una evolución que ha desvinculado del auge del yuan al comentar que "las monedas medianas resultan atractivas para diversificar las carteras", así como por el atractivo del oro, lo que indica que existe cierta preocupación por la fragmentación financiera.

En cualquier caso, Georgieva destacó que el dólar sigue siendo una moneda dominante gracias a la profundidad y liquidez de sus mercados y el tamaño de su economía, por lo que considera difícil que vayan a producirse cambios drásticos. "El mundo está cambiando. La multipolaridad implica una mayor diversificación de la tenencia de divisas, pero este cambio no es en absoluto drástico", apostó.

La escalada del oro

Mientras tanto, el rally del oro no tiene techo y el metal precioso escala a nuevos máximos históricos al superar los futoros la cota de los 5.500 dólares. Para los estrategas de Saxo UK, el oro, el cobre y la plata siguen alcanzando máximos históricos, pero esto presenta todas las características de una contracción especulativa que se está volviendo cada vez más desordenada, volátil y peligrosa.

Para la gente de Pepperstone, las declaraciones moderadas de Jerome Powell impulsan a los alcistas, mientras que las operaciones de depreciación del dólar y los flujos de refugio seguro respaldan el repunte. La tendencia se mantiene alcista, pero los operadores deben gestionar sus posiciones con cuidado en medio de la elevada volatilidad, advierten porque la concentración de posiciones largas hace que el oro sea muy sensible a las noticias negativas, y ahora mismo la volatilidad implícita a un mes se sitúa en torno al 26%, lo que sugiere que el metal precioso podría fluctuar aproximadamente un 7,5% durante el próximo mes.

Riesgo de burbuja

En este contexto, Bank of America (BofA) advierte que el fuerte rally del metal precioso está elevando el riesgo de burbuja y aumentando la probabilidad de movimientos extremos en ambos sentidos. Según el informe del banco, el Bubble Risk Indicator (BRI) aplicado al oro se sitúa cerca de 1, un nivel que históricamente se asocia con dinámicas de precios propias de episodios de sobrecalentamiento.

BofA señala que este incremento del indicador refleja un entorno marcado por una elevada incertidumbre global, la debilidad del dólar y un aumento de la volatilidad implícita del oro, factores que han impulsado al metal a nuevos máximos.

El banco subraya que estas condiciones favorecen la demanda de oro como activo refugio, pero también incrementan los riesgos tanto de correcciones abruptas como de extensiones adicionales del rally. En este sentido, destaca que la volatilidad implícita del oro ha repuntado con fuerza a medida que el metal se ha vuelto más exuberante, lo que ha encarecido las estrategias tradicionales de posicionamiento al alza.

Rally alcista

BofA añade que el comportamiento del oro ha sido uno de los principales factores detrás del reciente aumento del estrés en los mercados de materias primas, registrando el mayor incremento semanal de volatilidad implícita desde marzo de 2020. Este movimiento se ha producido en paralelo a un repunte del estrés en divisas y a una caída significativa del dólar, un entorno que históricamente ha favorecido al metal precioso.

En este escenario, el banco considera que, aunque el atractivo del oro como refugio sigue vigente en un contexto de tensiones geopolíticas y elevada incertidumbre política, la superación de los 5.000 dólares eleva claramente el riesgo de burbuja y anticipa un comportamiento más volátil y menos lineal en los próximos meses.