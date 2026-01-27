Oro y plata: ¿hacia dónde van los precios según los analistas en metales preciosos?

El oro y la plata siguen experimentando un extraordinario impulso alcista, con precios que ya han quebrado este lunes los objetivos clave de 5.000 y 100 dólares la onza, respectivamente. Sin embargo, los analistas encuestados por la London Bullion Market Association (LBMA) sospechan que estos podrían ser solo puntos de resistencia menores en una tendencia alcista mucho mayor este año.

Días atrás, la LBMA publicó su Encuesta anual de analistas de metales preciosos , que proyecta que los precios del oro promediarán alrededor de US$4,741,97 la onza este año.

Los analistas esperan que el metal supere en promedio los niveles del año pasado un 38%, impulsado por las expectativas de tasas reales más bajas en EE.UU., la continua flexibilización monetaria de la Fed y la inquebrantable diversificación de los bancos centrales para alejarse del dólar , según el informe de la LBMA.

Sin embargo, más allá del pronóstico principal, las expectativas individuales muestran una amplia gama de proyecciones. El informe indicó que el rango de pronóstico para este año es de US$3.700, con el objetivo más bajista en US$3.450 la onza y el más alcista en US$7.150 la onza.

Oro, disparada del precio

El informe agregó que el rango de pronóstico para el oro aumentó un 103% respecto del movimiento de precios del año pasado y más del 200% respecto de las expectativas de los analistas a principios del año pasado.

En este marco, Julia Du, estratega de materias primas de ICBC Standard Bank, es la más optimista respecto al oro, y prevé que el metal amarillo alcance los 7.150 dólares este año, con un precio objetivo anual promedio de 6.050 dólares. Du espera que los precios mantengan el soporte en 4.100 dólares la onza.

“Preveo que 2026 será un año de mayor riesgo geopolítico y una fuerte demanda de activos refugio, lo que permitirá que el oro continúe su tendencia volátil, aunque alcista. Es probable que los bancos centrales sigan aumentando sus reservas, los inversores institucionales incrementarán sus asignaciones de cartera y la demanda minorista, especialmente en América Latina, debería mantenerse robusta. Junto con los continuos recortes de tasas de la Fed, estas fuerzas respaldan un sesgo alcista”, afirmó Du en su análisis.

Pronóstico bajista

Por su parte, Robin Bhar, fundador de Robin Bhar Metals Consulting, tuvo el pronóstico más pesimista, pronosticando que el precio del oro promediará alrededor de los 4.000 dólares la onza este año. Prevé un soporte en los 3.500 dólares la onza, con un máximo de 5.000 dólares la onza.

“Una combinación perfecta de factores está impulsando con fuerza los precios del oro”, afirmó Bhar en su pronóstico. “La creciente incertidumbre económica y política, incluyendo la preocupación por la independencia de la Fed, garantizará que el oro siga siendo un activo vital como cobertura. Los riesgos geopolíticos siguen presentes en diversos puntos críticos, lo que agrava los riesgos inflacionarios y la continua demanda de oro como refugio seguro. Las compras de los bancos centrales deberían seguir siendo un importante factor de apoyo, al igual que la continua diversificación de carteras y la inversión especulativa a largo plazo”, remarcó.

Alexander Zumpfe, trader de metales preciosos de Heraeus, proporcionó el nivel de soporte más bajo en US$3.450 la onza, pero cree que los precios alcanzarán un máximo este año de US$5.200 la onza. Zumpfe agregó que, si bien espera períodos de toma de ganancias y consolidación, el mercado sigue estando bien respaldado por una sólida demanda de inversión.

La plata entra al juego

Por el lado de la plata, se espera que la el metal experimente otro año sin precedentes tras un repunte de casi 150% el año pasado. Los analistas pronostican un precio promedio de 79,57 dólares la onza en 2026, un 98% más que el precio promedio real de 2025.

“Los déficits estructurales, la escasez de suministro minero y la creciente demanda de electrificación, electrónica y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial (IA) mantienen intacta la presión alcista”, afirmó la LBMA.

“Sin embargo, tras las explosivas ganancias de 2025, los analistas advierten que el mercado está al límite. Los sectores sensibles a los precios ya están en plena recuperación, y cualquier flexibilización de aranceles o cuellos de botella físicos podría reducir las primas justo cuando se intensifican la sustitución y el reciclaje”.

Du también se mostró muy optimista respecto de la plata, y prevé que los precios promediarán 125 dólares la onza durante el año, y se espera que la plata se negocie en un rango entre 62 y 150 dólares la onza.

“Preveo que la plata tendrá un rendimiento alcista en 2026, impulsada por los mismos factores macroeconómicos que el oro: tensiones geopolíticas persistentes, una fuerte demanda de activos refugio y continuos recortes de tasas de la Fed”, declaró Du.

Demanda creciente

“El menor tamaño del mercado de la plata y su menor costo de entrada la hacen más volátil, atrayendo a inversores que buscan alternativas al costoso oro. Los déficits estructurales de oferta, impulsados por la robusta demanda fotovoltaica e industrial, junto con el aumento de las compras de joyería y de inversión, intensificarán las fluctuaciones de precios”.

En cambio, Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD Securities, fue el más pesimista, pronosticando un precio promedio de 44,25 dólares la onza, con precios cotizando en un rango entre 42 y 86 dólares la onza. Dado que es improbable que los aranceles se materialicen este año, se proyecta que el metal blanco, que se cotiza en una zona de sobrecompra considerable, caiga a alrededor de 40 dólares en algún momento de 2026.

Y como los aranceles estadounidenses no representan un problema, el exceso de metal ubicado en EE.UU. debería continuar fluyendo de regreso al sistema LBMA, lo que generaría liquidez y eliminaría gran parte de las primas de precio actuales. La débil demanda física y la desaceleración del interés de los inversores podrían ser el detonante de la corrección prevista, afirmó.

En la otra vereda, Ross Norman, director ejecutivo de Metals Daily, tenía el precio objetivo más alcista para la plata, viendo al metal precioso alcanzar un máximo de US$165 la onza.