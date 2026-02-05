Luis Caputo confesó cuál es una de las marcas extrajeras que viste: cuánto cuestan sus prendas

En medio de la discusión por los costos de la industria textil argentina, el ministro de Economía reveló una de las marcas que viste y reavivó la polémica.

Luis Caputo dio una entrevista con un saco de Massimo Dutti.

En una reciente entrevista, Luis Caputo redobló su apuesta frente a las críticas por comprar ropa en el exterior. Con un saco de 15 años de antigüedad, el ministro buscó ejemplificar su filosofía de consumo: prendas de calidad, duraderas y, según su visión, económicas.

¿Qué marca de ropa extranjera usa Luis Caputo? La marca que Luis Caputo reveló que usa es Massimo Dutti. Fundada en 1985 y adquirida por el grupo Inditex (dueño de Zara) en 1991, la firma se posiciona un escalón por encima de sus "hermanas" comerciales.

La misma cuenta con 643 locales en 78 países. En Argentina no posee desembarco oficial, aunque sus prendas circulan en el mercado local a través de outlets o compras privadas en el exterior.

Esta marca no solo es para hombres, sino también para mujeres. De hecho, es una de las firmas predilectas de la reina Máxima de los Países Bajos, quien ha lucido sus diseños en eventos oficiales.

Video: Luis Caputo reveló que usa Massimo Dutti La confesión de Luis Caputo ¿Cuánto cuesta la ropa de Massimo Dutti? En el caso de los hombres, estos son algunos precios: