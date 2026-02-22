¿Honestidad brutal o mufada? La "bomba" de Alexis Mac Allister a semanas de la Finalissima ante España

A un mes de la Finalissima ante la Furia Roja, Alexis Mac Allister palpitó el partido y lanzó una llamativa sentencia que dejó a todos boquiabiertos.

El 2026 será un año más que importante para la Selección argentina. No solo porque buscará el bicampeonato de la Copa del Mundo sino porque también tendrá que defender el título (lo obtuvo en 2022 al ganarle a Italia) de la Finalissima ante la España de Lamine Yamal, que llega con varias bajas.

La primera prueba de fuego para los dirigidos por Lionel Scaloni será el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, lugar donde la Albiceleste levantó su tercer Mundial. El encuentro frente a la Roja servirá como una prueba de carácter para un equipo que buscará volver a gritar campeón y así también llegar de la mejor manera posible a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

A un mes de lo que será el choque frente a la vigente campeona de la Eurocopa, Alexis Mac Allister, una de las piezas claves del equipo de Scaloni, palpitó lo que será el enfrentamiento y lanzó una llamativa sentencia al ponerle la chapa de candidata a la selección que dirige Luis de La Fuente.

Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister aseguró que España llega mejor que Argentina para la Finalissima. @alemacallister Alexis Mac Allister ve como favorita a España "Hoy por hoy veo a España por encima nuestro”, sentenció en diálogo con La Agusneta y Teo D'Elia. Luego, añadió: “Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante".