Hockey sobre patines: el Torneo Vendimia coronó sus campeones

Banco Mendoza, Impsa y Andes Talleres se consagraron campeones 2026 de Torneo Vendimia de hockey sobre patines.

hockey patin banco campeon vendimia 2026

Mendoza vivió un cierre a puro ritmo y emoción con la definición del tradicional Vendimia de hockey sobre patines, un torneo que volvió a mostrar el gran presente de la disciplina en la provincia. Con tribunas acompañando y un nivel deportivo alto en todas las categorías, la competencia dejó campeones, promesas y una certeza: el hockey mendocino sigue creciendo.

Banco Mendoza, campeón en varones

En la final masculina, Banco Mendoza se consagró campeón tras imponerse con autoridad por 2 a 0 ante IMSA. Fue un partido intenso, disputado, donde el campeón mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave para sellar el triunfo y levantar el trofeo.

hockey patin impsa fmnino campeon 2026

IMSA A se quedó con el título femenino

En la rama femenina, el festejo fue para IMSA A, que derrotó en la final a Qellum de Chile. El equipo mendocino sostuvo un gran rendimiento durante todo el torneo y coronó su campaña con un triunfo que reafirma el alto nivel del hockey femenino local.

hockey patin talleres infantil

Andes Talleres dominó en infantil

En categoría infantil, el título fue para Andes Talleres, que superó a La Colonia en una final vibrante. La definición mostró el futuro del deporte: intensidad, talento joven y una base que promete seguir nutriendo al hockey mendocino.

Un torneo que reafirma el crecimiento

El Vendimia tuvo además un atractivo especial con la participación de la Selección argentina sub-19, sumando jerarquía y proyección internacional al certamen. El acompañamiento del público fue constante durante toda la competencia, generando un marco ideal para los equipos y consolidando al torneo como una de las grandes citas deportivas de la provincia.

Más allá de los resultados, el balance general fue altamente positivo: organización, nivel competitivo y participación masiva marcaron un evento que refleja el momento de expansión que atraviesa el hockey sobre patines en Mendoza. Tradición, formación y pasión popular se combinaron para un Vendimia que dejó títulos… y también mucho futuro.

Vendimia trofeos hockey patin

