Hockey sobre patines: el Torneo Vendimia coronó sus campeones

Mendoza vivió un cierre a puro ritmo y emoción con la definición del tradicional Vendimia de hockey sobre patines , un torneo que volvió a mostrar el gran presente de la disciplina en la provincia. Con tribunas acompañando y un nivel deportivo alto en todas las categorías, la competencia dejó campeones , promesas y una certeza: el hockey mendocino sigue creciendo.

En la final masculina, Banco Mendoza se consagró campeón tras imponerse con autoridad por 2 a 0 ante IMSA . Fue un partido intenso, disputado, donde el campeón mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave para sellar el triunfo y levantar el trofeo.

En la rama femenina, el festejo fue para IMSA A , que derrotó en la final a Qellum de Chile. El equipo mendocino sostuvo un gran rendimiento durante todo el torneo y coronó su campaña con un triunfo que reafirma el alto nivel del hockey femenino local.

En categoría infantil, el título fue para Andes Talleres , que superó a La Colonia en una final vibrante. La definición mostró el futuro del deporte: intensidad, talento joven y una base que promete seguir nutriendo al hockey mendocino.

Un torneo que reafirma el crecimiento

El Vendimia tuvo además un atractivo especial con la participación de la Selección argentina sub-19, sumando jerarquía y proyección internacional al certamen. El acompañamiento del público fue constante durante toda la competencia, generando un marco ideal para los equipos y consolidando al torneo como una de las grandes citas deportivas de la provincia.

Más allá de los resultados, el balance general fue altamente positivo: organización, nivel competitivo y participación masiva marcaron un evento que refleja el momento de expansión que atraviesa el hockey sobre patines en Mendoza. Tradición, formación y pasión popular se combinaron para un Vendimia que dejó títulos… y también mucho futuro.



