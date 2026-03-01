Hockey sobre patines: el Torneo Vendimia coronó sus campeones
Banco Mendoza, Impsa y Andes Talleres se consagraron campeones 2026 de Torneo Vendimia de hockey sobre patines.
Mendoza vivió un cierre a puro ritmo y emoción con la definición del tradicional Vendimia de hockey sobre patines, un torneo que volvió a mostrar el gran presente de la disciplina en la provincia. Con tribunas acompañando y un nivel deportivo alto en todas las categorías, la competencia dejó campeones, promesas y una certeza: el hockey mendocino sigue creciendo.
Banco Mendoza, campeón en varones
En la final masculina, Banco Mendoza se consagró campeón tras imponerse con autoridad por 2 a 0 ante IMSA. Fue un partido intenso, disputado, donde el campeón mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave para sellar el triunfo y levantar el trofeo.
Te Podría Interesar
IMSA A se quedó con el título femenino
En la rama femenina, el festejo fue para IMSA A, que derrotó en la final a Qellum de Chile. El equipo mendocino sostuvo un gran rendimiento durante todo el torneo y coronó su campaña con un triunfo que reafirma el alto nivel del hockey femenino local.
Andes Talleres dominó en infantil
En categoría infantil, el título fue para Andes Talleres, que superó a La Colonia en una final vibrante. La definición mostró el futuro del deporte: intensidad, talento joven y una base que promete seguir nutriendo al hockey mendocino.
Un torneo que reafirma el crecimiento
El Vendimia tuvo además un atractivo especial con la participación de la Selección argentina sub-19, sumando jerarquía y proyección internacional al certamen. El acompañamiento del público fue constante durante toda la competencia, generando un marco ideal para los equipos y consolidando al torneo como una de las grandes citas deportivas de la provincia.
Más allá de los resultados, el balance general fue altamente positivo: organización, nivel competitivo y participación masiva marcaron un evento que refleja el momento de expansión que atraviesa el hockey sobre patines en Mendoza. Tradición, formación y pasión popular se combinaron para un Vendimia que dejó títulos… y también mucho futuro.