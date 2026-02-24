Renovación en el hockey sobre patines: nueva conducción y cambios en agenda

Cristian Navarro fue elegido presidente de la AMP en una asamblea que definió autoridades y abrió el debate l futuro del hockey sobre patines.

El Hockey sobre patines (AMP) renovó sus autoridades en una asamblea que reunió a consejeros y representantes de los clubes afiliados, y que definió la conducción para los próximos dos años. El nuevo presidente es Cristian Navarro, representante de Club Petrolero YPF, mientras que la vicepresidencia quedó en manos de Adrián Guzmán, vinculado al Club Leonardo Murialdo.

La flamante comisión directiva se completa con Roque Chiliguay como secretario, Gabriela Conturso como secretaria de Actas, Juan Carlos Orosito en la tesorería y Martín Rajoy como protesorero. En el cuerpo de vocales fueron designados Iris Lucero (primera vocal), Sebastián Moyano (segundo vocal) y Francisco Pérez (tercer vocal). La fiscalización estará a cargo de Valeria Bergás como revisora de cuentas y Fabricio Donadel como revisor suplente.

Nueva conducción para el Hockey sobre patines Tras la votación y proclamación de autoridades, se desarrolló la habitual reunión dl Consejo Directivo en la que se resolvió convocar a una nueva asamblea para analizar y modificar si es necesario la dinámica competitiva y formativa del patín mendocino.





También se anunció que el deporte, hará todo lo posible para volver a formar parte de la CoMeDe (Confederación Mendocina de Deportes), entidad de la que se salió hace ya varios años.