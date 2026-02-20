Torneo Vendimia a puro gol: resultados contundentes y duelos clave hoy en Andes Talleres

El Torneo Vendimia 2026 dejó goleadas y hoy sigue la acción en el Estadio de Andes Talleres con partidos decisivos en todas las categorías.

El Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines continúa con intensa actividad y la jornada del jueves dejó resultados que comenzaron a perfilar las posiciones en las distintas categorías. Con partidos dinámicos y varios marcadores amplios, los equipos sumaron sus primeros puntos y ya piensan en los cruces decisivos de hoy.

En la categoría Infantil Femenino, IMPSA B superó con claridad a IMPSA A. En otro de los encuentros, Godoy Cruz cayó ante Talleres B, mientras que Banco Mendoza fue derrotado por La Colonia.

El vendimia de hockey sobre patines En la categoría Senior Femenino, IMPSA B logró una sólida victoria sobre Murialdo por 9 a 1, resultado que posiciona al último campeón entre los equipos mejor perfilados del arranque.

Por el lado del Senior Masculino, Banco Mendoza se impuso ante Giol por 6 a 3, mientras que Talleres B y Murialdo A igualaron 2 a 2 en uno de los partidos más parejos de la fecha.

Las primeras tablas de posiciones reflejan un torneo equilibrado, con varios equipos compartiendo puntaje en los primeros lugares y diferencias mínimas en la lucha por la clasificación.