Hockey sobre patines: conocé los planes y proyectos de la nueva conducción de la AMP

El flamante presidente de la Asociación Mendocina de Patín, Cristian Navarro, asumió con un diagnóstico claro y una hoja de ruta ambiciosa para el hockey sobre patines provincial. Dirigente del club Petroleros YPF y padre del jugador de la selección argentina y del Sporting de Portugal, Facundo Navarro, el nuevo titular puso el foco en la modernización institucional, el desarrollo del semillero y la profesionalización del arbitraje.

Planes y proyectos de la nueva Asociación Mendocina de Patín “Tenemos un gran desafío por delante, con muchos temas por abordar y decisiones importantes para encarar”, expresó. Entre las prioridades, destacó la continuidad de políticas iniciadas durante la gestión de Alberto Badui, especialmente en materia de actualización tecnológica para el cobro de licencias, la revisión de artículos reglamentarios que han quedado desactualizados y la organización de los torneos con inicio previsto para el 21 de marzo.

Navarro subrayó además la necesidad de revisar los plazos de pases de jugadores y jugadoras, al considerar que el sistema vigente responde a otra época y no contempla las exigencias actuales del deporte. “La realidad cambió y las problemáticas también. Es tiempo de adaptar la normativa a lo que hoy necesitan los clubes y los deportistas”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de su agenda es el fortalecimiento del hockey femenino. “Tenemos jugadoras mendocinas en las seis Copas del Mundo que ganó la selección a los largo de la historia. Es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad. Esta problemática viene desde hace tiempo y necesitamos políticas concretas que posicionen al hockey femenino donde corresponde”, afirmó.

El presidente también hizo hincapié en las dificultades de acceso al deporte en edades tempranas. Explicó que el hockey sobre patines requiere una iniciación precoz y una inversión inicial considerable en equipamiento —patines, protecciones y palo—, lo que limita la incorporación de nuevos valores. "No es un deporte sencillo para atraer jugadores, pero contamos con mendocinos compitiendo en las mejores ligas del mundo. Debemos generar políticas que fortalezcan el semillero", remarcó.