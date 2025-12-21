Las últimas fotos de Christian Petersen antes de su internación: Sofia Zelaschi, la playa y mucho amor

El famoso chef Christian Petersen lucha por su vida tras descompensarse en la Patagonia, apenas días después de un viaje soñado junto a su esposa.

El reconocido cocinero Christian Petersen sufrió una grave descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, en plena Patagonia. El episodio, que lo mantiene actualmente internado en una unidad de cuidados críticos, generó un impacto inmediato en redes sociales.

Junto a su esposa Sofía Zelaschi, Petersen se instaló recientemente en la exclusiva zona de Ponta dos Ganchos, al norte de Governador Celso Ramos, Brasil. En la posada Awasi Santa Catarina, la pareja no solo buscó desconexión, sino que se sumergió en una verdadera aventura gourmet.

Andrea Moschetti, anfitriona del lugar, destacó la calidez de los visitantes en sus redes: "Fue un placer recibirlos! Hasta la próxima Un abrazo!". Durante su paso por el país vecino, el parrillero más famoso de la TV no ocultó su fascinación por los insumos regionales.

En sus plataformas digitales, Christian elogió la labor de la chef local Dani Damasceno y destacó la vitalidad de la huerta orgánica brasileña. "El sur de Brasil es maravilloso, su cocina llena de sabor, muy fresca y con mucho color… Muchos chef de Brasil son muy inspiradores… como la chef @danidamasceno de Santa Catarina. Tapiocas, miel tropical, mango, yogurt y kéfir súper cremoso, pão de queijo, café de Brasil, sus frutas, su huerta orgánica, su alegría y generosidad", expresó el cocinero en uno de sus posteos más recientes.

Las capturas del viaje retrataron a un matrimonio en su mejor momento, consolidando un vínculo que se formalizó legalmente el pasado 18 de abril de 2025 en una boda íntima en San Isidro. Se los pudo ver compartiendo desde partidos de tenis en canchas rodeadas de selva hasta caminatas cómplices con libros en mano.