"Yo nunca morí": un testigo rompió el silencio sobre lo que vivió Christian Petersen en la montaña y reveló detalles inéditos

El caso de Christian Petersen sigue rodeado de un fuerte hermetismo y mantiene abierta una serie de interrogantes que generan preocupación. El reconocido chef continúa internado en un hospital de San Martín de los Andes desde hace más de diez días sin que hasta el momento exista un parte médico oficial que detalle con precisión su evolución.

Recordemos que el cocinero se descompensó mientras subía el Volcán Lanín , ubicado en la provincia de Neuquén.

La falta de información concreta alimentó todo tipo de versiones sobre lo ocurrido. Lo único que trascendió de manera escueta fue que el cocinero ingresó al centro de salud con un diagnóstico de "falla multiorgánica", un dato que lejos de traer tranquilidad, profundizó el misterio en torno a su estado.

En medio de ese escenario de silencio y especulaciones, comenzó a circular una versión delicada que apunta a un episodio previo a la internación. Según trascendió, Petersen habría atravesado un cuadro de desorientación severa que derivó en una conducta errática y obligó a una intervención médica urgente, incluyendo la necesidad de sedarlo.

La información más sensible fue expuesta públicamente por Fernanda Iglesias, quien brindó detalles que generaron impacto: "La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas". La panelista profundizó aún más su análisis al señalar que "hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda".

El volcan Lanín es uno de los destinos naturales más emblemáticos de Argentina. Foto: Instagram @pnlanin

Con el correr de las horas, surgió un testimonio clave que aportó un nuevo elemento para reconstruir lo sucedido. Un hombre que compartía refugio con Petersen en plena montaña relató una escena que describió como alarmante y fuera de lo habitual.

Christian Petersen Un testigo de aquel momento reveló nuevos detalles sobre lo que le ocurrió al chef. Foto: Instagram @christianpetersenok

"Yo lo escuché gritar a las 23.30 horas", aseguró el testigo a la revista Paparazzi, que pidió preservar su identidad. Luego, recordó algunas de las frases que el chef pronunciaba de manera incoherente: "Apagá la luz, quedate acá, ya vengo, yo nunca morí". Para cerrar su relato, fue contundente al definir el momento vivido: "Se le chispoteó la chiripiorca".

Consultado nuevamente para ampliar su versión, el testigo fue cauto y sostuvo: "No tengo mucha más información que la que les dije". Sin embargo, su declaración permite arrojar algo de luz sobre una noche confusa que habría sido determinante en el cuadro que derivó en la internación de Christian Petersen.