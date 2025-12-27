"Franca mejoría": Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires y pronto se dará un nuevo parte médico

El reconocido chef, Christian Petersen, fue trasladado desde San Martín de los Andes tras ser extubado y mostrar signos favorables de recuperación.

El operativo sanitario para trasladar a Christian Petersen a Buenos Aires se completó con éxito el viernes posterior a la Navidad. Tras catorce días de incertidumbre en la Patagonia, el chef de 56 años arribó en un avión sanitario para ser derivado al Hospital Alemán.

A pesar de la gravedad del episodio que lo mantuvo en vilo, el círculo íntimo del cocinero decidió romper el silencio con un mensaje esperanzador que confirma una “franca mejoría” tras haber superado la etapa más crítica de su internación.

Los nuevos detalles de la salud de Christian Petersen La odisea comenzó el 12 de diciembre durante el ascenso al Volcán Lanín. Tras alcanzar el primer refugio del macizo de 3.776 metros, Petersen sufrió una descompensación que obligó a un rescate coordinado por Gendarmería y Parques Nacionales. Lo que inicialmente se diagnosticó como una fibrilación auricular y un brote en Junín de los Andes, derivó luego en una preocupante falla multiorgánica al ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva en San Martín de los Andes.

petersen christian (1) El volcán Lanín fue el escenario del accidente que le provocó al cocinero un severo stress físico. Archivo MDZ A través de un extenso texto en redes sociales, los Petersen llevaron tranquilidad al confirmar que el integrante de El Gourmet ya no requiere asistencia respiratoria mecánica: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, postearon, destacando que el cuadro preventivo cardiológico fue producto de un “importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre”.

petersen christian portada Roberto Petersen destacó la "fuerza que caracteriza" a su hermano Christian durante su lenta recuperación. Archivo MDZ Por su parte, Roberto Petersen, hermano y socio del chef, también utilizó sus plataformas para expresar su gratitud hacia el equipo del Hospital Dr. Ramón Carrillo. “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes... y por la fuerza que lo caracteriza”, escribió el cocinero. El mensaje, que cerró con un deseo de "Felices fiestas", buscó disipar las versiones más oscuras sobre el presente de su hermano.