Las Leoncitas empataron 1-1 ante Bélgica y siguen punteras en el Mundial Junior: resumen, tabla y lo que viene

En un partido vibrante, intenso y cargado de adrenalina hasta el último minuto, Las Leoncitas igualaron 1-1 ante Bélgica por la segunda fecha del Mundial Junior de Hockey Chile 2025. El seleccionado dirigido por Juan Martín López mostró carácter y solidez táctica frente a uno de los rivales más fuertes del certamen.
El gol argentino llegó a través de Catalina Stamati, una de las figuras del encuentro, que capitalizó una de las situaciones más claras del equipo nacional. Con este empate, Argentina suma un punto clave y se mantiene puntera del Grupo B por diferencia de gol, un factor que será decisivo en la última jornada.
La palabra de la capitana Juana Castellaro
Tras el partido, la capitana del equipo, Juana Castellaro habló en exclusiva con MDZ y analizó el desafío que planteó Bélgica: “Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso y lo fue. Además de la intensidad, tuvo mucha táctica y mucha intensidad ofensiva y defensiva”, destacó.
También valoró el acompañamiento del público argentino en Chile: “Poder tener a toda nuestra familia acá es un plus. Estamos súper agradecidas por esta oportunidad, por la familia y por todo el país que nos está acompañando”.
De cara al último duelo de la fase de grupos, la líder del equipo dejó un mensaje claro: “Queda un partido más, ahora a descansar y a enfocarnos en cómo se va a plantear ese encuentro”.
Resultados del Grupo B
Más temprano, Gales venció 3-0 a Zimbabue, lo que reacomodó la tabla y dejó todo abierto para la definición. Así está el Grupo B tras la segunda jornada:
-
Argentina — 4 pts (+13)
-
Bélgica — 4 pts (+2)
-
Gales — 3 pts (+1)
-
Zimbabue — 0 pts (–16)
Lo que viene
La última fecha será determinante para definir los clasificados a la próxima ronda.
Este sábado:
-
15.45: Zimbabue vs. Bélgica
20.15: Argentina vs. Gales (Estadio Nacional de Chile)
Las Leoncitas irán por una victoria que les permita mantener la cima del grupo y encarar la fase final con ventaja deportiva.
Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido del seleccionado argentino en su camino mundialista.