Las Leoncitas empataron 1-1 ante Bélgica y siguen punteras en el Mundial Junior: resumen, tabla y lo que viene

La Selección argentina sub 21 igualó 1-1 ante Bélgica en un duelo de altísimo nivel por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

En un partido vibrante, intenso y cargado de adrenalina hasta el último minuto, Las Leoncitas igualaron 1-1 ante Bélgica por la segunda fecha del Mundial Junior de Hockey Chile 2025 . El seleccionado dirigido por Juan Martín López mostró carácter y solidez táctica frente a uno de los rivales más fuertes del certamen.

El gol argentino llegó a través de Catalina Stamati , una de las figuras del encuentro, que capitalizó una de las situaciones más claras del equipo nacional. Con este empate, Argentina suma un punto clave y se mantiene puntera del Grupo B por diferencia de gol, un factor que será decisivo en la última jornada.

Tras el partido, la capitana del equipo, Juana Castellaro habló en exclusiva con MDZ y analizó el desafío que planteó Bélgica: “Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso y lo fue. Además de la intensidad, tuvo mucha táctica y mucha intensidad ofensiva y defensiva”, destacó.

También valoró el acompañamiento del público argentino en Chile : “Poder tener a toda nuestra familia acá es un plus. Estamos súper agradecidas por esta oportunidad, por la familia y por todo el país que nos está acompañando”.

De cara al último duelo de la fase de grupos, la líder del equipo dejó un mensaje claro: “Queda un partido más, ahora a descansar y a enfocarnos en cómo se va a plantear ese encuentro”.

Resultados del Grupo B

Más temprano, Gales venció 3-0 a Zimbabue, lo que reacomodó la tabla y dejó todo abierto para la definición. Así está el Grupo B tras la segunda jornada:

Argentina — 4 pts (+13)

Bélgica — 4 pts (+2)

Gales — 3 pts (+1)

Zimbabue — 0 pts (–16)

Lo que viene

La última fecha será determinante para definir los clasificados a la próxima ronda.

argentina vs bélgica Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Este sábado:

15.45: Zimbabue vs. Bélgica

20.15: Argentina vs. Gales (Estadio Nacional de Chile)

Las Leoncitas irán por una victoria que les permita mantener la cima del grupo y encarar la fase final con ventaja deportiva.

Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido del seleccionado argentino en su camino mundialista.