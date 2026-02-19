Vuelta Ciclista de Mendoza: Velardez dominó en el Valle de Uco y Moyano sigue firme en la general

La Vuelta Ciclista de Mendoza vivió este jueves una jornada espectacular en el Valle de Uco , donde Leandro Velardez (Municipalidad de San Carlos) se impuso con autoridad en la séptima etapa , que tuvo llegada en el histórico Manzano .

Velardez completó los 160,79 kilómetros en un tiempo de 3h35m09s , imponiéndose con cohesión desde las metas intermedias hasta la meta final. Detrás se ubicaron José Autran (SEP San Juan), a 1m47s , y Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos), a 1m49s del vencedor.

La etapa, exigente en la montaña, reafirmó el protagonismo de Velardez en el tramo más duro de la competencia, mientras que el pelotón principal buscaba regular fuerzas de cara a las etapas definitorias.

Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) — líder

Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén) — segundo

Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) — tercero

Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)

José Autran (SEP San Juan) Los tiempos reflejan la acumulación total desde el prólogo hasta la etapa 7, con Moyano manteniendo el maillot de líder por ahora.

Con la clasificación aún muy apretada y la carrera entrando en una fase de alta montaña, la competencia continúa este viernes con la etapa 8, que unirá Lavalle con Junín, antes de la esperada ascensión al Cristo Redentor en la etapa reina del sábado y el cierre el domingo en Guaymallén.





Septima etapa vuelta de Mendoza

Etapa 8 — Vuelta Ciclista de Mendoza

Recorrido: Lavalle → San Martín → Junín (Valle Este)

Hora de largada: 15:00

Distancia: 137 km

La octava etapa unirá el norte y el este mendocino con salida oficial frente a la Municipalidad de Lavalle. El pelotón tomará Beltrán, Sarmiento, Doctor Moreno y San Martín hacia el norte por Ruta 36, enlazando luego con RN 40 y el circuito por Croco, La Administración y 3 de Mayo rumbo a San Martín.

El trazado continuará por Bulevar Beltrán, Ruta 34, Costa de Araujo, Nueva California, Carril Chimbas y Tres Porteñas, antes de ingresar al departamento de San Martín con paso por el Polideportivo y la zona del Hospital Perrupato. Desde allí, el recorrido seguirá por Ruta 60, RP 61 y Ruta 62 hasta Barrancas, para luego dirigirse por La Legua, Correas, Tres Acequias, Cruce Tres Esquinas y Carril Moyano hasta Junín.

La llegada estará ubicada en el Parque Recreativo Dueño del Sol, tras el paso por la rotonda Primavera y el ingreso por Mitre y Carril Retamo.

Metas de montaña:

Costa de Araujo

Polideportivo de San Martín

Una etapa de media distancia, rápida en su desarrollo pero estratégica para la clasificación general antes del tramo decisivo de la competencia.